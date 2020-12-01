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Испанская академия искусств выразила соболезнования в связи со смертью Антоновой

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Испанская Королевская академия изящных искусств святого Фердинанда (RABASF) выразила соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь академии Хосе Луис Гарсиа дель Бусто во вторник, 1 декабря.

Хранительница огня: умерла президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова
Искусствовед более полувека возглавляла легендарный музей

«Подтверждаю получение печального известия о смерти прославленной госпожи Ирины Антоновой. Об этом будет объявлено на ближайшем пленарном заседании нашей академии», — сказал Гарсиа дель Бусто.

Он выразил соболезнования «от лица учреждения близким и коллегам» президента ГМИИ имени Пушкина.

Антонова была членом-корреспондентом Королевской академии изящных искусств святого Фердинанда в Мадриде в 1979 году.

О смерти Антоновой в возрасте 98 лет сообщили в музее ранее во вторник. В пресс-службе культурного учреждения подтвердили, что она скончалась от коронавируса.

Она возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Стала лауреатом Государственной премии России в 1995 году, была кавалером ордена Почетного легиона, командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», имела множество других наград.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин хорошо знал президента Пушкинского музея и «ценил ее экспертное глубочайшее знание».

Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Антоновой, говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

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