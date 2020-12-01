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Кучерена рассказал о прогрессе Сноудена в изучении русского языка

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Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден владеет русским языком на том уровне, который необходим для получения российского гражданства, рассказал во вторник, 1 декабря, «РИА Новости» адвокат американца Анатолий Кучерена.

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«Да, конечно, в порядке (со знанием русского языка. — Ред.). Я тоже его обучаю русскому языку», — сказал Кучерена.

Юрист также отметил, что Сноуден очень способный ученик.

«Схватывает всё на лету просто. Математический ум, что вы хотите!» — приводит агентство слова адвоката.

2 ноября стало известно, что Сноуден подал заявление на получение получение двойного гражданства РФ и США.

«После многолетней разлуки с нашими родителями мы с женой поняли, что не хотим быть отдельно от нашего сына. Поэтому в эту эру пандемии и закрытых границ мы подали заявления на получение двойного гражданства России и США», — написал он в Twitter.

29 октября Кучерена сообщил, что Сноуден скоро станет отцом, а его ребенок получит гражданство России. Сноуден 22 октября получил бессрочный вид на жительство в РФ.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы с информацией о всеобъемлющей слежке в 60 странах за более чем миллиардом человек правительствами 35 государств, о программах слежения за сотрудниками британских и американских спецслужб в интернете, а также о слежке США за официальными лицами и гражданами по всему миру при помощи сетей связи. После этого он некоторое время скрывался и в итоге сбежал в Россию.

В августе того же года экс-сотрудник американских спецслужб получил временное убежище в России, а через год — трехлетний вид на жительство, который впоследствии продлевался.

США обвиняют Сноудена в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждой ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

В середине августа президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность помилования Сноудена. По словам политика, многие американцы на стороне Сноудена.

Акробатка и блогер Линдсей Миллс приехала из США в Москву к Сноудену в октябре 2014 года, поженились они в 2017 году.

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