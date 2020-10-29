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Сноуден скоро станет отцом

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Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден скоро станет отцом, его ребенок получит гражданство России. Об этом в четверг, 29 октября, рассказал его адвокат Анатолий Кучерена.

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«Они (Сноуден и его жена Линдсей Миллс. — Ред.) ждут ребенка в ближайшее время. Гражданство будет по месту рождения», — сказал Кучерена журналистам ТАСС.

Он добавил, что ребенок должен появиться на свет в конце года.

Сноуден 22 октября получил бессрочный вид на жительство в РФ и пока не сообщал о желании получить российское гражданство.

По словам юриста, этот вопрос Сноуден с ним не обсуждал, а если примет такое решение — сообщит об этом сам.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы с информацией о всеобъемлющей слежке в 60 странах за более чем миллиардом человек правительствами 35 государств, о программах слежения за сотрудниками британских и американских спецслужб в интернете, а также слежке США за официальными лицами и гражданами по всему миру при помощи сетей связи. После этого он некоторое время скрывался и в итоге сбежал в Россию.

В августе того же года экс-сотрудник американских спецслужб получил временное убежище в России, а через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года. Весной этого года он подал документы на продление вида на жительство еще на три года.

США обвиняют Сноудена в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждой ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

В середине августа президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность помилования Сноудена. По словам политика, многие американцы на стороне Сноудена.

Акробатка и блогер Линдсей Миллс приехала из США в Москву к Сноудену в октябре 2014 года, поженились они в 2017 году.

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