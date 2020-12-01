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Мурашко заявил о тревожной ситуации с COVID-19 в Петербурге и Калининграде

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Калининградская область и Санкт-Петербург вызывают самую большую тревогу в связи с ситуацией с коронавирусом и свободными койками для больных. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник, 1 декабря.

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По словам министра, сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах России, пишет «Газета.ру».

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила ранее в понедельник, что в целом по России рост заболеваемости COVID-19 замедлился.

За минувшие сутки в России выявили 26 402 новых случая коронавируса. Санкт-Петербург — на втором месте по заболеваемости (3697 случаев). В Калининградской области выявили 165 случаев за сутки.

В Санкт-Петербурге 11 ноября ввели новые ограничения в связи с COVID-19 до 15 января. В городе в том числе ограничили проведение мероприятий более чем с 50 участниками как в помещении, так и на открытом воздухе, приостановили работу кружков, клубов и секций. 30 ноября вузы перешли на дистанционное обучение.

В Калининградской области в конце октября запретили работу общепита в ночное время. В регионе усилили масочный режим.

Также был продлен запрет на проведение массовых мероприятий, банкетов, свадеб и корпоративов до 1 декабря. В то же время с 1 декабря власти региона отменили ограничение по числу посетителей в магазинах. До конца этого месяца фуд-корты могут работать только в формате выдачи еды с собой.

До 31 декабря в регионе запрещено проводить торжественные регистрации брака. МФЦ работают только по предварительной записи.

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