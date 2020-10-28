Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Госдума приняла закон о запрете членам Совбеза иметь счета за рубежом
Туризм
Пассажиропоток аэропортов Москвы в январе—сентябре упал на 52%
Экономика
Экономике мира предрекли глубочайшую за 80 лет рецессию по итогам года
Общество
В РФ анонсировали клинические испытания препарата от рака на основе осповакцины
Общество
В Калининградской области ввели запрет на работу общепита в ночное время
Сюжет:

В Калининградской области ввели запрет на работу общепита в ночное время

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В связи с распространением коронавируса власти Калининградской области ввели запрет на работу предприятий общественного питания и развлекательных центров в ночное время. Об этом говорится на сайте правительства региона 28 октября.

Всем сестрам по СИЗам: что изменит переход на тотальный масочный режим
В Роспотребнадзоре не исключили возможность принятия дополнительных противоэпидемических мер

«С 28 октября заведениям общественного питания и культурно-развлекательным центрам запрещается обслуживание посетителей с 0:00 до 6:00 (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов дистанционным способом)», — сказано в сообщении.

Также в регионе усиливается масочный режим. Для неработающих граждан старше 65 лет и людей, страдающих болезнями органов дыхания, вводится режим самоизоляции. Он продлится до 1 декабря.

Работодателям рекомендуется обеспечить перевод на удаленную работу не менее 30% офисных сотрудников, а также людей старше 65 лет.

Днем ранее было опубликовано постановление Роспотребнадзора, в котором регионам порекомендовали запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в ночное время, а именно с 23:00 до 6:00.

Этим же документом россиянам предписывается носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020