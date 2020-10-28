В Калининградской области ввели запрет на работу общепита в ночное время

В связи с распространением коронавируса власти Калининградской области ввели запрет на работу предприятий общественного питания и развлекательных центров в ночное время. Об этом говорится на сайте правительства региона 28 октября.

«С 28 октября заведениям общественного питания и культурно-развлекательным центрам запрещается обслуживание посетителей с 0:00 до 6:00 (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов дистанционным способом)», — сказано в сообщении.

Также в регионе усиливается масочный режим. Для неработающих граждан старше 65 лет и людей, страдающих болезнями органов дыхания, вводится режим самоизоляции. Он продлится до 1 декабря.

Работодателям рекомендуется обеспечить перевод на удаленную работу не менее 30% офисных сотрудников, а также людей старше 65 лет.

Днем ранее было опубликовано постановление Роспотребнадзора, в котором регионам порекомендовали запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в ночное время, а именно с 23:00 до 6:00.

Этим же документом россиянам предписывается носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

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