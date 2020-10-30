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Калининградские власти продлили запрет на массовые мероприятия до 1 декабря

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Власти Калининградской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий, банкетов, свадеб и корпоративов до 1 декабря. Об этом сообщили в пятницу, 30 октября, в правительстве региона.

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Ранее запрет действовал до 31 октября.

«До 1 декабря продлевается запрет на проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных мероприятий», — говорится в сообщении.

До 1 декабря не будут проводиться торжественные госрегистрации браков, власти ограничат работу кинотеатров, расположенных в торговых центрах.

За одним столом в ресторанах, кафе и других заведениях общепита могут находиться не больше четырех человек, а расстояние между столиками должно быть не меньше 2 м.

Ограничения не распространяются на официальные спортивные мероприятия с участием команд футбольного клуба «Балтика» и волейбольного клуба «Локомотив — Калининградская область». Разрешена работа учреждений культуры, где для зрителей предоставляют сидячие места при условии заполнения не более 50% мест.

28 октября в Калининградской области запретили работу общепита в ночное время. Также в регионе усилили масочный режим.

По состоянию на 30 октября, в Калининградской выявлено 6740 случаев коронавируса, 4527 человек выздоровели, 99 — скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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