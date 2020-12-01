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Попова заявила о замедлении роста заболеваемости COVID-19 в России

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Рост заболеваемости COVID-19 в России замедлился, отметила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова 1 декабря в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

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«В динамике эпидпроцессов в целом по Российской Федерации мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах РФ. Если в целом по Российской Федерации в среднем за прошедшую неделю он был 17,8 на 100 тыс. населения, в Республике Татарстан — 2,1, то в Республике Карелия он составляет 63 на 100 тыс. населения», — рассказала Попова.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране коррелирует с принимаемыми мерами, с требовательностью к их применению и выглядит очень различно по всеми 85 субъектам.

Она сообщила, что в стадии стабилизации по COVID-19 сейчас находятся 58 регионов, в трех регионах рост заболеваемости замедлился, в 62 регионах коэффициент распространения коронавируса стал меньше или равен 1.

В 24 субъектах Федерации, напротив, наметился рост — там Попова попросила ограничить праздничные новогодние мероприятия.

Она также сообщила, что Роспотребнадзор подготовил проект санитарных правил по профилактике COVID-19 при проведении работ и оказании услуг, который направил в Минюст и который, возможно, утвердят до конца недели.

«Хотела бы отметить, Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр. — Ред.), что в соответствии с вашим поручением, учитывая также, что основная часть заболевших — это заболевшие в трудоспособном возрасте, люди работающие, нами подготовлен проект санитарных правил <...> Профилактика новой коронавирусной инфекции при осуществлении различных видов работ и услуг. И также позволит усилить контроль за соблюдением требований на рабочих местах», — пояснила глава ведомства.

Ранее 1 декабря сообщалось, что в России наметился тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. Она также подчеркнула, что COVID-19 — новая инфекция и все особенности течения эпидемиологического процесса еще не изучены, поэтому давать серьезный прогноз о заболеваемости пока сложно.

За минувшие сутки в России выявили 26 402 новых случая COVID-19, накануне их было 26 338, а в воскресенье — 26 683.

Ранее, 27 ноября, Плоскирева также сообщала, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется лишь в нескольких российских субъектах. По ее словам, определенные тенденции стабилизации ситуации наблюдаются, например, в Москве.

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