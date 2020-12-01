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Эпидемиолог заявила о тренде на стабилизацию ситуации с COVID-19 в России

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Тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусом наметился в России, в ряде регионов отмечается уверенная тенденция на стабилизацию. Об этом рассказала «РИА Новости» заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева во вторник, 1 декабря.

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«В России в целом наметился тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19. Есть ряд субъектов, где прослеживается уверенная тенденция на стабилизацию», — сказала она.

Плоскирева подчеркнула, что COVID-19 — новая инфекция и все особенности течения эпидемиологического процесса еще не изучены, поэтому давать прогноз о заболеваемости сложно. Окончательно и аргументированно сказать, когда начнется снижение заболеваемости, пока невозможно, отметила она.

«Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом зависит от каждого из нас — важно соблюдать все рекомендуемые меры профилактики распространения вируса, нужно поддерживать коллективизм — всем вместе объединиться и победить инфекцию», — заключила эпидемиолог.

За минувшие сутки в России выявили 26 402 новых случая COVID-19, накануне их было 26 338, а в воскресенье — 26 683.

Ранее, 27 ноября, Плоскирева также говорила, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется лишь в нескольких российских субъектах. По ее словам, определенные тенденции стабилизации ситуации наблюдаются, например, в Москве.

В тот же день глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что в стране зарегистрированы повторные случаи COVID-19. Он считает, что эпидемия в России может завершиться в 2021 году, государство делает для этого всё необходимое.

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