Лимит числа покупателей отменили в магазинах Калининградской области

Власти Калининградской области отменили ограничение по числу посетителей в торговых точках. Посещать магазины теперь может любое количество людей.

Ограничение сняли 1 декабря, об этом сообщает ИА FlashNord. При этом до 31 декабря продолжат действовать запреты для фуд-кортов. Заведения смогут работать только в формате выдачи еды с собой.

С 7 декабря заведения общепита смогут работать до 23:00. На данный момент действует ограничение до 21:00.

До конца декабря в Калининградской области запрещено проводить торжественные регистрации брака. Многофункциональные центры работают только по предварительной записи.

За последние сутки в России выявлено 26 402 новых случая коронавирусной инфекции. Наибольшее число заболевших — в Москве (6524), Санкт-Петербурге (3697), Подмосковье (1104). За сутки от коронавируса скончались 569 человек. Выздоровели 24 763 человека.