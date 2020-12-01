Мурашко сообщил о дефиците некоторых лекарств для больных COVID-19

В России наблюдается дефицит некоторых лекарств для заболевших COVID-19. Об этом 1 декабря сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«По-прежнему в ряде регионов остается проблема по объему поставки «Фавипиравира». Увеличены объемы поставки противосвертывающих препаратов. Но по-прежнему мы видим, что дефицит для сети сохраняется», — сказал глава Минздрава.

Мурашко добавил, что на данный момент с Минпромторгом обсуждается возможность дополнительных поставок лекарств из-за рубежа.

26 ноября глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пообещал, что проблема с нехваткой лекарств в аптеках будет полностью решена к середине декабря.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил, что в течение нескольких недель дефицит лекарств в России будет ликвидирован, пишет «Газета.ру».

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что вину за дефицит препаратов не нужно перекладывать на население, массово скупающее препараты. По его мнению, ведомства и ответственные лица должны быть всегда готовы к ажиотажному спросу.

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