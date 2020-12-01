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Специалист рассказал о способах защитить банковскую карту от аферистов

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Руководитель проекта Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров в беседе с агентством «Прайм» поделился способами защитить банковские карты от мошенников.

По его словам, прежде всего нельзя называть данные вашей карты. Речь идет о сроке ее действия, трехзначном CVV-коде и кодах-подтверждениях из СМС. Также он посоветовал разделить накопления и хранить их на разных картах, причем основную сумму положить на «пластик», который не используется для покупок в интернете.

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Эксперт также посоветовал завести для онлайн-покупок отдельную карту, а средства на нее перечислять непосредственно перед оплатой и не больше, чем для этого требуется. Привязывать карту к интернет-магазинам Бодров не рекомендовал. Наоборот, он советовал проверять, сохранилась ли карта в системе, и удалять ее данные, если они остались.

Кроме того, специалист призвал не экономить на системе СМС-оповещений, так как с ее помощью можно сразу узнать о несанкционированных трансакциях и заблокировать карту, не дожидаясь дальнейших списаний.

21 ноября заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов перечислил несколько правил, которые помогут обезопасить банковскую карту от мошенников.

В начале ноября руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с предложением ограничить онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров суммой в размере 10 тыс. рублей, чтобы таким образом защитить их от мошенников.

В октябре Генеральная прокуратура России сообщила, что каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денежных средств с банковского счета.

В конце августа руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко рассказал, как обезопасить от мошенников банковскую карту, заведенную специально для ребенка.

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