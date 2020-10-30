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ВОЗ зарегистрировала рекордное число случаев COVID-19 за сутки

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За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число новых случаев заболевания COVID-19 — 505,756. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 30 октября.

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Только в Америке суточный прирост заболевших составил 143,4 тыс. человек, а в Европе зафиксировали 258,6 тыс., пишет «Газета.ру».

Кроме того, согласно последним данным ВОЗ, всего в мире с начала эпидемии зарегистрировано 44,8 млн инфицированных и 1 178 475 человек скончались.

Предыдущий рекорд суточного прироста заболевших Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 24 октября. Тогда этот показатель достиг отметки в 465 322 случая.

Несколько дней назад представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что в организации надеются, что в скором времени можно будет рекомендовать к применению вакцины от коронавируса.

На прошлой неделе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается распространения коронавируса.

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