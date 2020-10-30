Прокуратура обжалует решение суда об освобождении топ-менеджера «Сибантрацита»

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте собирается обжаловать решение Химкинского суда, отпустившего под залог в 1 млн рублей экс-главу совета директоров «Сибантрацита» Максима Барского. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте с таким решением суда не согласна и намерена его обжаловать», — заявил старший помощник московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Николай Власенко.

Ранее в октябре в аэропорту Шереметьево задержали Барского, перевозившего в багаже психотропные и наркотические вещества, в том числе пять картриджей для вейпов, в которых содержится тетрагидроканнабинол. Кроме того, по некоторым данным, в багаже нашли 110 таблеток с модафинилом.

В итоге Шереметьевская таможня возбудила уголовное дело по факту обнаружения психотропных и наркотических веществ в багаже Барского.

30 октября стало известно, что Химкинский суд принял решение отпустить Барского под залог в 1 млн рублей.

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей, в мире лидирует по поставкам высококачественного антрацита марки UHG. Также компания является генеральным спонсором Ночной хоккейной лиги.

6 мая стало известно о смерти главы «Сибантрацита» Дмитрия Босова. Миллиардер трагически погиб в собственной загородной резиденции в подмосковном Усово. После смерти Босова один из крупнейших российских угольных холдингов унаследовала его вдова Катерина.

После смерти главы компании Барского называли его соратником, а также посредником в разделе имущества между вдовой Босова и его партнерами.