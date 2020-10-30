Прямой эфир

Прокуратура обжалует решение суда об освобождении топ-менеджера «Сибантрацита»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте собирается обжаловать решение Химкинского суда, отпустившего под залог в 1 млн рублей экс-главу совета директоров «Сибантрацита» Максима Барского. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Структура наркорынка изменилась в сторону «синтетики»
Генерал-лейтенант Андрей Храпов — о влиянии пандемии на распространение запрещенных веществ и последствиях полинаркомании

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте с таким решением суда не согласна и намерена его обжаловать», — заявил старший помощник московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Николай Власенко.

Ранее в октябре в аэропорту Шереметьево задержали Барского, перевозившего в багаже психотропные и наркотические вещества, в том числе пять картриджей для вейпов, в которых содержится тетрагидроканнабинол. Кроме того, по некоторым данным, в багаже нашли 110 таблеток с модафинилом.

В итоге Шереметьевская таможня возбудила уголовное дело по факту обнаружения психотропных и наркотических веществ в багаже Барского.

30 октября стало известно, что Химкинский суд принял решение отпустить Барского под залог в 1 млн рублей.

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей, в мире лидирует по поставкам высококачественного антрацита марки UHG. Также компания является генеральным спонсором Ночной хоккейной лиги.

6 мая стало известно о смерти главы «Сибантрацита» Дмитрия Босова. Миллиардер трагически погиб в собственной загородной резиденции в подмосковном Усово. После смерти Босова один из крупнейших российских угольных холдингов унаследовала его вдова Катерина.

После смерти главы компании Барского называли его соратником, а также посредником в разделе имущества между вдовой Босова и его партнерами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020