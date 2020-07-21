«Структура наркорынка изменилась в сторону «синтетики»

За время периода самоизоляции, связанного с распространением коронавируса, контрабанда наркотиков в Россию заметно снизилась, однако увеличилось внутреннее производство «синтетики» и марихуаны. А количество наркопреступлений, совершенных с помощью IT-технологий, выросло на 74%. За шесть месяцев этого года заблокировано уже 10 тыс. интернет-ресурсов, распространявших информацию о запрещенных веществах. Об этом в интервью «Известиям» рассказал начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов.

Наркотическое импортозамещение

— Повлияла ли самоизоляция на уровень распространения наркотиков в стране?

— Распространение вируса и последовавшее за этим введение властями большинства государств мира жестких карантинных мер, предусматривающих частичное или полное перекрытие границ, ограничение на перемещение людей, грузов, несомненно, оказали влияние и на ситуацию с незаконным оборотом наркотиков.

В январе–мае 2020 года отмечено сокращение контрабандных поставок наркотических средств. В то же время увеличились изъятия марихуаны, чему способствует наличие собственной сырьевой базы (значительных площадей произрастания дикорастущей конопли). В условиях пандемии возросла доля изъятой «синтетики», что связано с наличием в России внутреннего производства для изготовления прекурсоров и практически полной независимостью «местных» наркопроизводителей от поставок прекурсоров из-за рубежа.

Например, в мае 2020 года в Московской области была пресечена деятельность преступной группы, состоявшей из пяти участников. Злоумышленники оборудовали подпольную нарколабораторию в гараже, расположенном в Одинцовском районе, и наладили весь цикл производства синтетического наркотика мефедрон. Изъято более 50 л химических реактивов и около 10 кг наркотиков. В то же время в условиях самоизоляции значительно увеличилось (на 74%) количество выявленных наркопреступлений, совершенных с использованием IТ-технологий.

— Как работали в этот период подразделения наркоконтроля?

— Ограничительные меры, принятые в связи с пандемией коронавирусной инфекции, определенным образом отразились на организации органами внутренних дел профилактической работы. Мы изменили ее формат. В частности, пришлось отказаться от традиционных очных массовых мероприятий.

Для обеспечения непрерывности профилактического воздействия работа была переориентирована на использование в более широком формате интернет-ресурса и цифровых платформ. В условиях дистанционного режима увеличился охват молодежной аудитории на фоне роста ее активности в интернете и социальных сетях.

Болезнь молодых

— Как вы с точки зрения профессионала оцениваете сегодняшнюю ситуацию с распространением и употреблением наркотиков в России?

— Ежегодно правоохранительными органами выявляется порядка 200 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых около 75% относятся к категории тяжких и особо тяжких. Это стало закономерным следствием целенаправленной работы правоохранительных органов по борьбе с организованными формами наркопреступности, перекрытию каналов контрабанды, ликвидации сетевых схем сбыта, подрыву материальной базы наркобизнеса.

О постепенном оздоровлении наркоситуации свидетельствует сокращение в общем количестве уголовно наказуемых деяний удельного веса выявленных правоохранительными органами преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 10,1% в 2018 году до 9,4% в 2019-м). На 40% (с 11 349 до 6798) снизилось число наркопреступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии наркотического опьянения.

В то же время в последние годы обеспокоенность вызывает тенденция замещения традиционных наркотиков растительного происхождения на синтетические. Правоохранительные органы стараются своевременно реагировать на новые вызовы наркопреступности. О стабилизации наркоситуации свидетельствуют также данные Минздрава России.

Так, продолжается отмечаемое с 2015 года сокращение числа официально стоящих на учете наркозависимых граждан. Если в 2015 году их было зарегистрировано 544 тыс., то в прошлом году — немногим больше 400 тыс.

— Как изменился рынок сбыта наркотиков в последнее время? К какой возрастной категории относится основная масса изготовителей и распространителей наркотиков?

— Как уже было отмечено, структура наркорынка изменилась в сторону синтетических наркотиков. Криминогенная ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков в последние годы характеризуется активным применением новых технологий коммуникации и связи. Повсеместное распространение приобретают сделки, проводимые с помощью систем моментальных виртуальных платежей, а передача запрещенных веществ осуществляется «бесконтактным способом» через систему тайников-закладок, информация о которых передается по современным электронным каналам.

Что касается возрастных категорий, то основная доля лиц, осужденных за наркопреступления, приходится на людей в возрасте от 18 до 34 лет (60%).

Торговля онлайн

— Уже готов проект Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года? Что в нем самое важное, на ваш взгляд?

— Хочу отметить, что действующая в настоящее время стратегия была утверждена президентом Российской Федерации в 2010 году и за прошедшее десятилетие показала свою эффективность. Разработанная Стратегия государственной антинаркотической политики до 2030 года имеет ряд принципиальных отличий, которые продиктованы в основном новыми тенденциями, складывающимися в сфере незаконного оборота наркотиков.

Проектом стратегии закреплено понятие государственной антинаркотической политики, расширен перечень направлений ее реализации. С учетом текущего развития наркоситуации определены актуальные угрозы и вызовы национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Представлены показатели оценки и ожидаемые результаты, достижение которых планируется в два этапа (к 2025 году и к 2030 году). При их формировании нами учитывались наиболее значимые для общества (соответственно, наиболее чувствительные) аспекты реализации антинаркотической политики.

В целях усиления роли антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации проектом предусмотрен раздел, устанавливающий механизмы реализации государственной антинаркотической политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

— В 2019 году в системе МВД РФ были созданы специализированные подразделения по борьбе с распространением наркотиков с использованием IT-технологий. Что им уже удалось сделать? Можете привести примеры?

— Создание специальных подразделений в территориальных органах МВД России уже дает свои результаты. В 2019 году почти на треть (31,2%) увеличилось количество выявленных правоохранительными органами преступлений в сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 18 918 до 24 817). Количество расследованных преступлений данной категории увеличилось на 36,7% (с 7535 до 10 302).

Одним из примеров результативной деятельности созданных подразделений является задержание в апреле текущего года сотрудниками отдела противодействия наркоугрозе в сети интернет Главного управления совместно с сотрудниками УНК МВД по Республике Татарстан жителя Казани, занимавшегося сбытом наркотических средств через свой интернет-магазин. Во время личного досмотра подозреваемого полицейские также обнаружили фотографии лаборатории, оборудованной для производства наркотиков. При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий в одном из садовых обществ Московской области была ликвидирована подпольная нарколаборатория, которую организовали двое жителей Казани, изъято наркотическое средство «мефедрон», а также прекурсоры и лабораторное оборудование.

— В 2019 году Роскомнадзор по требованию МВД заблокировал доступ к 22 тыс. интернет-ресурсов, связанных с пропагандой или распространением наркотиков. Какова ситуация в этом году?

— Работа в этом направлении продолжается. За шесть месяцев уже принято порядка 10 тыс. экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках.

Учитывая масштабы распространения противоправного контента и наработанную практику органов внутренних дел по его блокировке, нами оказывается практическая и методическая помощь территориальным подразделениям в целях своевременного реагирования на местах на размещение в интернет-пространстве пронаркотической информации.

— Сейчас «входит в моду» употребление смесей наркотиков. Подтверждаете ли вы это явление? Каковы его последствия?

— Да, такие процессы имеют место быть. Наркоманы используют для усиления эффекта действия несколько видов наркотиков.

Рост полинаркомании, зависимости от сочетаний наркотиков, подтверждается данными Минздрава России. Так их доля возросла с 18,7 до 23,3% в общем числе лиц, состоящих на учете с диагнозом «наркомания».

Употребление любого вида наркотиков имеет пагубные последствия, однако, по мнению экспертов-медиков, полинаркомания протекает значительно тяжелее мононаркомании (употребление наркотиков одного вида) из-за суммарного воздействия наркотических средств на организм.

К сожалению, нередки случаи передозировок и летальных исходов. Примером может служить обнаружение в мае текущего года на юго-западе Москвы в одной из квартир многоэтажки тел двух молодых людей без внешних признаков насильственной смерти. Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружены и изъяты несколько видов запрещенных веществ. И такие случаи не единичны.

— По каким каналам поставляют наркотики в страну? Кто главный поставщик?

— Каналы поставок наркотиков на территорию нашей страны существенно не изменились. В мире существуют устойчивые районы наркопроизводства, из которых в основном и идут поставки наркотиков по всему миру, в том числе и в Россию.

Как и прежде, гашиш ввозится в основном из стран Центрально-Азиатского региона, Северной Африки (Марокко) и Европы, кокаин — из стран Латинской Америки, в том числе транзитом из государств Евросоюза. Основной поток героина и опиатов поступает из Афганистана через страны Средней Азии. На протяжении ряда лет Европейский союз является одним из регионов изготовления синтетических наркотиков, которые контрабандно поставляются и в Россию.