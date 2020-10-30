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В Москве начнут вакцинировать от COVID-19 всех желающих в ближайший месяц

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В Москве вакцинация от коронавируса будет доступна для всех желающих уже в ближайший месяц после поступления необходимых препаратов. Такие сроки привела заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова в пятницу, 30 октября.

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Пока предприятия занимаются производством необходимого количества вакцины, в столице проводится работа по созданию крупной сети прививочных кабинетов, где будут прививать от COVID-19, уточнила она в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в городе. По его словам, динамика роста заболеваемости снизилась за последние недели в 10 раз.

Он отметил, что в течение последних двух дней число жителей столицы, выписанных из больниц после выздоровления от COVID-19, превышает количество новых госпитализаций, пишет «Газета.ру».

В тот же день президент России Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в стране в конце 2020 года.

Первая в мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, получил название «Спутник V». Минздрав РФ уже объявил о запуске этой вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины под названием «ЭпиВакКорона» стало известно 14 октября. Препарат разработали в государственном научном центре «Вектор».

Еще одна вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, может быть зарегистрирована в декабре.

В Москве с начала распространения инфекции зафиксировано 419 196 случаев коронавируса, скончались 6713 человека, выздоровели — 307 816.

Всего в стране к 30 октября выявлено 1 599 976 случаев COVID-19 в 85 регионах. Зафиксировано 27 656 летальных исходов, выздоровели 1 200 560 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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