Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. Об этом он сообщил в четверг, 29 октября.

По его словам, динамика роста заболеваемости снизилась за последние недели в 10 раз.

«Резкой динамики эскалации этого процесса в Москве нет, он стабилизировался. И самое главное сейчас — удержать эту планку и потихоньку снижать ее», — рассказал мэр в эфире телеканала «Россия 24.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что итоги двух недель в развитии ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве «вселяют осторожный оптимизм». Он отметил, что за прошедшую неделю прирост новых случаев заражения коронавирусом составил всего 2%.

Однако мэр Москвы исключил послабления в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима в ближайшее время. Он подчеркнул, что ситуация в столице стабилизируется и это важно сохранить.

Собянин продлил до 29 ноября действующий режим удаленной работы для сотрудников московских компаний, а также работу системы идентификации посетителей по QR-коду в ночных клубах и барах столицы. До конца ноября сохраняется домашний режим для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

На дистанционный режим обучения переведены с 19 октября школьники с 6-го по 11-й класс, действие их социальных карт приостановлено.

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