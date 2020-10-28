Собянин оптимистично оценил итоги двухнедельной борьбы с коронавирусом

Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм в развитии ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте в среду, 28 октября.

«Итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм. Нам удается прерывать цепочки заболевания (COVID-19. — Ред.), не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики», — написал Собянин.

По его словам, за прошедшую неделю прирост по выявлению новых заболевших составил всего 2%. При этом объемы тестирования продолжают расти. Так, в прошлый четверг в столице вышли на очередной рекорд — 93,2 тыс. ПЦР-тестов в сутки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Мэр подчеркнул, что уровень госпитализации также стабилизировался и в настоящее время составляет примерно 1,2 тыс. пациентов ежедневно. Рост за неделю — 3%.

Мэр отметил, что ситуация в городе становится стабильнее и важно ее сохранить, но сделать это возможно только совместными усилиями, передает RT.

Собянин продлил действующий режим удаленной работы до 29 ноября. По его словам, сегодня нет необходимости вводить новые ограничения, но смягчение действующих ограничений является преждевременным, так как может привести к дестабилизации ситуации, передает RNS. Также до конца ноября будет действовать домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.

Продлевается и работа системы идентификации посетителей по QR-коду в ночных клубах, барах, на дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях Москвы. Собянин отметил, что ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тыс. номеров телефонов. Это позволяет оперативно оповещать граждан о контакте с носителями коронавируса и о применении необходимых мер предосторожности.

Градоначальник напомнил, что на ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском, Сокольниках и Коммунарке было открыто несколько резервных госпиталей, специализирующихся на больных коронавирусом.

«С учетом этих дополнительных мощностей московская система здравоохранения имеет серьезный запас прочности. Свободно около 5 тыс. коронавирусных коек — почти в два раза больше, чем месяц назад», — подытожил он.

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