Закрой личико: что мешает москвичам носить маски правильно

Несмотря на то что на территории России 28 октября вступил в силу всеобщий масочный режим, примерно половина жителей столицы по-прежнему носят их неправильно. Тех, кто до сих пор не научился пользоваться средствами индивидуальной защиты, не стоит пускать в магазины, кафе и метро, считают в Совете Федерации. Хотя идею поголовно штрафовать нарушителей сенаторы — по крайней мере пока — не поддерживают. Постановление Роспотребнадзора, предписывающее носить средства индивидуальной защиты (СИЗ) в любых общественных местах, транспорте и точках общепита, вышло накануне. Однако пока граждане будут надевать маски на подбородок или на руку, эффекта в виде снижения числа зараженных ожидать сложно, уверены эксперты.

Маска, я тебя не знаю

Перед спуском в переход к станциям метро «Тверская» и «Пушкинская» люди деловито достают из карманов маски. Многим достаточно подтянуть СИЗ с подбородка. Те же, кто поднимаются в город, наоборот, избавляются от них, чтобы вдохнуть полной грудью.

— Надень нормально, пристанут еще, — советует девушка своему спутнику.

Закрой личико Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сама она в медицинской маске — правда, надетой фильтром наружу.

— Перед входом, — отмахивается парень. Черная ткань закрывает только его рот.

Над эскалатором разносится объявление о необходимости носить маски и перчатки.

Москвичка Ксения Пятирукова рассказала, что видела утром девушек в красных жилетах, которые держали в руках что-то похожее на фотоаппараты, но не уверена, что съемка действительно велась. Еще эти девушки просили людей надеть перчатки, но за выполнением просьбы особо не следили.

Впрочем, штрафы за отсутствие перчаток вполне реальны, утверждает житель столицы Николай Краснов.

— Я сегодня читал об этом в Twitter у друга. Он рассказывал, что перед входом в метро полиция штрафовала людей за отсутствие перчаток, — поделился он.

Еще один москвич в беседе с корреспондентом «Известий» заявил, что на «Охотный Ряд» без перчаток не пускают еще с прошлой недели.

Закрой личико Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перчатки в метро, по визуальной оценке, носят не более трети пассажиров. А вот маски встречаются часто. Правда, в половине случаев только для вида — у многих ткань не прикрывает нос.

— На входе станции «Улица 1905 года» сотрудники метро в громкоговоритель предупреждали, что нужно носить маски, на эскалаторе и в вагонах тоже крутили объявления, — рассказывает одна из пассажирок столичной подземки.

А вот на «Павелецкой» за дело взялись основательно.

— На входе 20–25 полицейских ловят народ без масок или перчаток, — сообщает еще один пассажир.

В магазинах и аптеках СИЗ тоже обязательны: без них не обслужат на кассе. Хотя надеть их можно только для оплаты.

Закрой личико Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В супермаркете «Густо» на Тверской кассир сидит в «полном обмундировании», а вот сотрудник склада и продавец в зале обсуждают что-то у холодильника мясного отдела, не утруждая себя правильным ношением СИЗ.

— Масочку наденьте как следует, — просит женщина парня на кассе.

Тот вздыхает, но просьбу выполняет.

В аптеке «Неофарм» в Малом Палашевском переулке посетителей, кроме корреспондента «Известий», нет. Аскорбинки пробивает кассир в СИЗ, не закрывающем нос. А вот ее напарница носит маску правильно.

Никаких послаблений

Штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4 тыс. рублей, о чем в начале октября напомнил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Административные протоколы составляют по ст. 3.18.1 КоАП города Москвы сотрудники полиции.

«Столичный общественный транспорт регулярно и тщательно дезинфицируется. Тем не менее в ходе поездки пассажиры неизбежно соприкасаются с поверхностями, которых до них касались другие люди. Перчатки защищают вас от лишних контактов и препятствуют заражению коронавирусом», — написал Собянин.

Закрой личико Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Неправильно надетая маска не защищает от вируса, ранее пояснил «Известиям» кандидат медицинских наук, директор Научного центра по вирусным инфекциям Георгий Викулов.

— Если маска не закрывает нос, значит, она не надета, — сказал он. — Во многих странах есть практика штрафов не только за отсутствие маски, но и за ее неправильное ношение.

В Совете Федерации считают, что финансовые санкции за неправильно надетые маски излишни. Это слишком трудоемкий процесс — нужно заполнить целую кипу бумаг, чтобы выписать штраф, отметил сенатор Валерий Рязанский. При большом пассажиропотоке это практически невозможно.

— Но таких граждан не надо пускать в места общественного пользования — в метро, автобусы, кафе, магазины — пока они не приведут себя в порядок. То есть не наденут СИЗ как положено, — заявил чиновник.

«Известия» направили запрос в мэрию Москвы с просьбой объяснить, как будет контролироваться соблюдение масочного режима гражданами и планируется ли проводить дополнительные рейды в местах скопления людей. Ответа на момент публикации материала не последовало.

Масочный режим в столице — не единственная мера защиты граждан. Старшеклассников пока не будут возвращать в школы — это анонсировал на своем сайте Сергей Собянин. Ученики 6–11 классов продолжат заниматься из дома до 8 ноября. Удаленка для сотрудников московских организаций продлена до 29 ноября. Городские власти обещают контролировать соблюдение этого требования.

— Согласно отчетности, полученной правительством Москвы, на дистанционный режим работы перешли более 1,22 млн человек, — сообщил столичный мэр. — Благодаря переходу на удаленку количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40% по сравнению с обычным уровнем.

Закрой личико Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Пожилые люди, добавил он, останутся дома до конца следующего месяца.

Никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима, подчеркнул Собянин в своем блоге.

Побуждение к ответственности

В Роспотребнадзоре «Известиям» подробно разъяснили, как будет контролироваться соблюдение масочного режима в стране. Эта мера регулируется ч. 2 ст. 6.3 КоАП, так как касается нарушений в период угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Протоколы о таких административных правонарушениях вправе составлять сотрудники полиции и должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Кроме того, субъекты вправе устанавливать свои правила и систему наказаний за их нарушение.

Для граждан-нарушителей КоАП предполагает административный штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Предпринимателей без образования юридического лица могут наказать на сумму от 50 тыс. до 150 тыс. рублей или приостановить их деятельность на срок до 90 суток. Юридических лиц ждет штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на тот же срок.

Закрой личико Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению Роспотребнадзора, такая административная ответственность сама по себе должна являться фактором, направленным на побуждение граждан соблюдать установленные постановлением обязанности.

— Наша цель — прежде всего убедить граждан ответственно относиться к своему здоровью, — сообщили в ведомстве.

А штрафы нужны только для тех, кто игнорирует все убеждения, добавили в Роспотребнадзоре.