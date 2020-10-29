Путин назвал ожидаемые сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в России

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в стране в конце 2020 года. Такое заявление российский лидер сделал в четверг, 29 октября, на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!».

«Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», — сказал президент.

Основными требованиями к вакцинам от коронавируса являются безопасность и эффективность, отметил глава государства. Они соблюдены в обеих российских вакцинах от COVID-19, подчеркнул Путин, назвав оба препарата хорошими.

«И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае — и в случае со «Спутник V» (разработка Центра им. Гамалеи — Ред.), и с векторской вакциной («ЭпиВакКорона», разработка научного центра «Вектор» — Ред.). На подходе третья вакцина», — сказал Путин.

Сам факт того, что в России идет разработка вакцин, свидетельствует о том, что наука в стране развивается и «советская школа» жива, добавил президент.

«Можно только порадоваться, что нам удалось сохранить эти коллективы, их наработки, и они идут дальше», — заключил он.

Ранее в этот день главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что массовая вакцинация может кардинально изменить ход пандемии коронавируса, так как это самое эффективное средство профилактики.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Еще одна вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, может быть зарегистрирована в декабре.

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