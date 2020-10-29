Выступление Путина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Главное

В четверг, 29 октября, в Москве прошел инвестиционном онлайн-форум ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие посетил президент страны Владимир Путин. «Известия» приводят основные тезисы его выступления.

Основная тема мероприятия — «Глобальные вызовы, собственные решения». Участниками форума стали порядка миллиона представителей деловых и политических кругов из разные стран мира.

Влияние коронавируса на экономику

Президент в своем выступлении говорил о последствиях влияния коронавирусной инфекции на российскую экономику. Российский лидер отметил, что экономика страны будет развиваться в оптимистичном ключе, а ее спад будет составлять примерно 4%. Этот показатель, по его словам, будет меньше, чем в других государствах.

Импульсом для развития российской экономики, по мнению Путина, станет то, что компании «Яндекс», Сбербанк и ВТБ постепенно трансформируются в экосистемы.

«Уверен, набранный темп, а также развитие конкуренции в этой сфере, что чрезвычайно важно, придаст заметный импульс нашей экономике, в том числе позволит малым, средним предприятиям расширить каналы сбыта своей продукции», — подчеркнул он.

Отсрочки по налогам для МСБ

Кроме того, президент предложил продлить еще на три месяца отсрочку по налогам для компаний малого и среднего бизнеса (МСБ). Прежде всего, по его словам, в этой мере нуждаются сферы общественного питания, другие услуги. Было также предложено продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год.

«Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, поддерживаем рабочие места и доходы людей», — уточнил Путин.

Борьба с распространением коронавируса

Говоря о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, российский лидер заявил, что власти понимают, какие меры нужно предпринять. По словам президента, введения полного локдауна в стране не планируется.

Уже введенные ограничения он назвал эффективными и своевременными, добавив, что благодаря им удалось смягчить спад в экономике, но риски еще сохраняются.

При этом Путин выразил надежду, что в стране до конца текущего года начнется массовая вакцинация от COVID-19. Главное, чтобы вакцины были безопасны и эффективны, заметил он, подчеркнув, что оба разработанных в России препарата являются таковыми.

О рекордном объеме ипотеки в 2020 году

Главой государства также была упомянута тема ипотеки в России. По его словам, в 2020 году объем ипотеки станет рекордным и превысит 3,5 трлн рублей. Такой эффект дает программа льготной ипотеки под 6,5%, добавил он.

«Несмотря на все трудности текущего года, в России в целом удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивую финансовую ситуацию на рынках», — заключил Путин.

Отмечается также, что на форуме присутствовали министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Минэка Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.