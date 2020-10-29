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Полицейские в Авиньоне застрелили угрожавшего прохожим ножом мужчину

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Вооруженный ножом мужчина совершил попытку нападения на полицейских во французском Авиньоне. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Europe1.

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Согласно информации телеканала, на одной из улиц города около 11:15 по местному времени мужчина угрожал прохожим ножом, выкрикивая исламские лозунги.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка застрелили его, когда он пытался атаковать их. По данному факту начато расследование.

Ранее в четверг в Ницце неизвестный напал с ножом на прихожан базилики Нотр-Дам. В результате атаки погибли три человека. Двое скончались в церкви, в том числе — священник. Как сообщалось, две жертвы нападения были обезглавлены.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что предполагаемый злоумышленник был арестован муниципальной полицией. Как стало известно, в ходе задержания нападавший получил ранения и был доставлен в одну из местных больниц.

Градоначальник уточнил, что произошедшее можно считать террористическим актом, а позже распорядился закрыть все храмы в городе.

16 октября в пригороде Парижа мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях. Нападение власти Франции расценили как «теракт исламиста».

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