В Ницце после нападения на прихожан закроют все храмы

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози распорядился закрыть все храмы в городе после нападения с ножом на прихожан церкви. Об этом 29 октября сообщил телеканал BFM.TV.

По его словам, в ближайшие часы в город приедет президент Франции Эммануэль Макрон. Также в Ниццу в связи с нападением прибудет депутат парламента страны от Приморских Альп Эрик Чотти.

Как рассказал настоятель прихода центральных храмов Ниццы Хил Флорнини, священнослужителей предупредили о возможности нападения на храмы.

«Мы были настороже, но не думали, что это так быстро произойдет», — объяснил он.

Утром в Ницце неизвестный напал на прихожан храма, погибли три человека. Как сообщалось, одна женщина была обезглавлена. Двое скончались в базилике, один из жертв — священник.

16 октября в пригороде Парижа мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях. Нападение власти Франции расценили как «теракт исламиста».