Прямой эфир

В Ницце после нападения на прихожан закроют все храмы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози распорядился закрыть все храмы в городе после нападения с ножом на прихожан церкви. Об этом 29 октября сообщил телеканал BFM.TV.

Страдал за веру: Эрдоган послал Макрона к врачу из-за слов об исламе
Отношения Турции и Франции еще больше обострились на фоне резкой полемики о вопросах религии

По его словам, в ближайшие часы в город приедет президент Франции Эммануэль Макрон. Также в Ниццу в связи с нападением прибудет депутат парламента страны от Приморских Альп Эрик Чотти.

Как рассказал настоятель прихода центральных храмов Ниццы Хил Флорнини, священнослужителей предупредили о возможности нападения на храмы.

«Мы были настороже, но не думали, что это так быстро произойдет», — объяснил он.

Утром в Ницце неизвестный напал на прихожан храма, погибли три человека. Как сообщалось, одна женщина была обезглавлена. Двое скончались в базилике, один из жертв — священник.

16 октября в пригороде Парижа мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях. Нападение власти Франции расценили как «теракт исламиста».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020