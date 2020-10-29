Набиуллина заявила об устойчивости банковского сектора России

Банковский сектор РФ сейчас устойчив и здоров, хотя иногда бывают проблемные банки. Об этом в четверг, 29 октября, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, первая волна пандемии коронавируса показала, что банки справляются с такого рода рисками, не уменьшают кредитование и реструктурируют кредиты.

Как отметила глава ЦБ, прибыльными по итогам 9 месяцев 2020 года оказались 73% российских банков. Доля убыточных кредитных организаций в активах составила всего 3%, уточнила она.

«В нормальной ситуации всё равно происходят отзывы лицензий, несколько штук. Появляются проблемы или сами банки уходят с рынка цивилизованно, кстати, этот процесс тоже сейчас есть», — сказала Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».

В этом же интервью Набиуллина отметила, что инфляция в России находится на целевом уровне 4%, однако в связи с пандемией коронавируса в 2021 году будут преобладать дезинфляционные факторы.

В настоящее время Центробанк очень близок к нормальным темпам, добавила она.