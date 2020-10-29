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Набиуллина оценила уровень инфляции в России

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Инфляция в России находится на целевом уровне 4%, однако в связи с пандемией коронавируса в 2021 году еще будут преобладать дезинфляционные факторы. Об этом 29 октября заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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«Последние события показывают, что инфляция уже на цели около 4%. Тем не менее развитие пандемии, последние данные говорят о том, что, скорее всего, в следующем году и в конце этого будут преобладать дезинфляционные факторы, и мы действительно видим еще некоторое пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Набиуллина отметила, что многое будет зависеть от обстоятельств, какие шаги и в какой последовательности будет принимать регулятор. Она допустила как снижение ставки, так и более длительное ее нахождение ниже той, которую регулятор оценивает как нейтральную.

Кроме того, Набуиллина отметила, что в базовом сценарии 2021 год будет годом смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее, 14 сентября, Минэкономразвития России в своем среднесрочном прогнозе социально-экономического развития страны на 2020–2023 годы повысило уровень инфляции по итогам нынешнего года с 3,5% до 3,8%. При этом, согласно данным Росстата, в августе текущего года инфляция в годовом выражении ускорилась до 3,6%. Как ожидают в Минэке, по итогам следующего года ее рост достигнет 3,7%, а в последующие два года аналогичный показатель будет находиться на уровне 4%.

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