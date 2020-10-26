Доходное вместо: из-за низких ставок банки могут лишиться 3,4 трлн рублей

Снижение ставок по вкладам вследствие мягкой денежно-кредитной политики ЦБ и введение налога на доход с крупных депозитов может в 2020–2025 годах привести к перетоку 3,4 трлн рублей из банков в альтернативные инвестиционные инструменты. Такой прогноз для «Известий» подготовило Национальное рейтинговое агентство. По оценке НРА, большая часть этих средств может уйти на фондовый рынок, а также в недвижимость и наличную валюту. Уже сейчас со срочных депозитов утекло порядка 1,7 трлн рублей, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. Но, предупреждают они, в поисках альтернативных инвестиций гражданам нужно помнить о повышенных рисках. Например, с большой осторожностью вкладываться в дополнительное жилье с привлечением кредитных средств.

«Нереальный» доход

В минувшую пятницу Центробанк уже второй раз подряд сохранил ключевую ставку без изменений — 4,25% годовых. В комментариях к решению регулятор помимо других причин указал необходимость адаптации граждан к переменам на финансовом рынке, который связан с беспрецедентным снижением процентных ставок. Действительно, как показывают данные ЦБ, максимальная ставка (4,32% годовых) по 10 крупнейшим банкам за год снизилась почти треть и вплотную приблизилась к показателю инфляции. А это значит, что реального дохода такие вклады не приносят.

Поэтому, отмечается в релизе Центробанка, продолжается подстройка сберегательных моделей, в том числе перераспределение средств между различными инструментами финансового рынка. В ЦБ уверены, что «необходимо время, чтобы этот процесс проходил плавно, без создания рисков для граждан, предприятий и финансовых организаций».

Доходное вместо4 Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Когда эта подстройка произойдет, спрогнозировать с большой долей вероятности регулятор пока не готов.

— В настоящее время российская финансовая система впервые функционирует в условиях мягкой денежно-кредитной политики при низкой инфляции. Сберегательное поведение населения и инвесторов в этих условиях еще только предстоит оценить, — пояснила «Известиям» пресс-служба ЦБ.

Как заявила в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина, в текущей ситуации люди не видят ясных перспектив, когда восстановятся их доходы, поэтому из предосторожности стараются сберегать средства.

— В этой связи мы видим увеличение спроса на наличные, что есть и в других странах, — уточнила она.

Однако многие не перекладывают деньги, которые изымают из банков, «под матрас», а пытаются инвестировать в другие инструменты, которые, как полагают люди, принесут реальный доход.

По закону сохранения

Как известно, если где-то убыло, то где-то прибыло. «Возможность заработать на фондовом рынке, рынке недвижимости или через валютную переоценку выше, чем на банковских депозитах, поскольку Банк России последнее время снижал ключевую ставку для стимулирования экономики в период пандемии. Дополнительным антистимулом роста банковских сбережений является ввод налога на доходы с крупных депозитов», — указали эксперты НРА.

По их прогнозам, в 2020–2025 годах из банковского сектора на фондовый рынок, рынок недвижимости и наличную валюту может перетечь 3,4 трлн рублей. По словам старшего директора НРА Юрия Ногина, большая часть (около половины) этих средств граждане переложат в ценные бумаги из-за достаточно низкого порога входа, агрессивной рекламы этих инструментов и потенциально большей доходности.

Доходное вместо1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На втором месте — недвижимость, в основном жилая. Как пояснил Юрий Ногин, во-первых, это материальный актив, который можно использовать для проживания, сдать в аренду и получать дополнительный доход. Во-вторых, отметил эксперт, люди рассчитывают на рост цены квадратного метра. Правда, недостаток этой инвестиции заключается в большом пороге входа, даже если речь идет не о полной сумме, а о первоначальном взносе при ипотеке. Поэтому, уверен представитель НРА, многие будут брать кредиты на покупку жилья — тем более сейчас действует льготная программа.

Последним по величине перетока денежных средств может стать приобретение населением наличной валюты.

— Это исторически апробированный способ сохранения инвестиций в России, а курсовые разницы показывают сравнимую прибыль с фондовым рынком. К минусам этого способа инвестирования следует отнести сложность определения идеальной точки «входа» (зачастую валюта покупается по наиболее высокой цене) и необходимость физического хранения, — пояснил Юрий Ногин.

Бегство с препятствиями

Опрошенные «Известиями» эксперты считают прогноз НРА вполне обоснованным. Например, управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий согласен, что в течение ближайших трех лет банковская система вполне может недосчитаться 3–4 трлн рублей. Уже на данный момент он оценивает отток средств населения со срочных депозитов в 1,7 трлн рублей за январь–сентябрь 2020 года. И хотя общая статистика ЦБ по объему привлеченных у физлиц банками средств показывает рост, но происходит он благодаря текущим счетам. Они, в свою очередь, прирастают «антикоронавирусными» детскими пособиями и средствами на эскроу-счетах.

Если говорить о срочных депозитах (а их доля упала с начала года с 65% до 53%), которые размещаются под процент, то здесь эксперты наблюдают обратную тенденцию.

Доходное вместо2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— За январь–сентябрь 2020 года 891 млрд рублей (минус 5%) ушли с рублевых вкладов и $10,74 млрд — с валютных (минус 15%). Приток на брокерские счета и в коллективные инвестиции составил порядка 1,5 трлн. рублей за первое полугодие. Очевиден тренд на изменение сберегательных предпочтений населения. В приоритете в первую очередь будет фондовый рынок из-за низкого порога входа и мгновенной ликвидности, — отметил Андрей Русецкий.

Он считает, что тенденция перетока продолжится, хотя в 2022–2023 году ожидается цикл нормализации ставки. Доцент департамента мировых финансов финансового университета Лазарь Бадалов предположил, что процесс перехода в другие инструменты может начать торможение уже в следующем году из-за разного рода регуляторных ограничений на рынке ценных бумаг. Это, например, деление инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, которое осложнит процесс выхода на финансовый рынок. А в худшем случае — существенно ограничит сумму для инвестирования.

— Если тенденция перетока усилится, регулятор может пойти на новые ограничения, поскольку рынок ценных бумаг несет повышенные риски и в отличие от банковских вкладов не защищен системой страхования. Центробанк не допустит, чтобы население теряло средства, — предположил эксперт.

Андрей Русецкий отметил, насколько важен в процессе перетока фактор менталитета банковского вкладчика, который привык к гарантированной доходности и защищенности. Такого же многие будут ожидать и от вложений в ценные бумаги, однако это неправильно, подчеркнул эксперт.

Что касается недвижимости, то даже в условиях положительной динамики цен и доступной ипотеки стоит помнить о рисках, предупреждает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

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— Многие заемщики по инерции прошлых лет ошибочно планируют заработать, сдав впоследствии жилье в аренду. Но времена, когда это было прибыльным мероприятием, ушли. Средняя доходность составляет 3–6% в рублях при низкой ликвидности самого актива. Также не стоит забывать, что в случае нарушений условий договора в части просрочки платежей кредитор всегда оставляет за собой право изъятия залогового имущества, — подчеркнула она.

По мнению Татьяны Скрыль, наиболее привлекательным инвестиционным вложением сегодня можно считать покупку иностранной валюты. Но — тоже с пониманием рисков и правильного расчета для покупки и продажи этого актива.