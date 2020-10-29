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Власти заявили об отсутствии планов по введению пропусков в Москве

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Власти Москвы пока не планируют вводить в городе систему пропусков в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 октября на сайте столичного мэра Сергея Собянина.

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«Сейчас делать этого не планируется», — сказано в публикации.

Также москвичам напомнили о домашнем режиме для жителей старше 65 лет, лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, а также беременных женщин. При необходимости им будут выданы больничные листы.

«Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются, сам по себе выход из дома не считается нарушением», — добавляется в сообщении.

Накануне Сергей Собянин оценил итоги последних двух недель борьбы с коронавирусом. По его словам, за прошедшую неделю прирост новых случаев составил всего 2%. При этом объемы тестирования продолжают расти — почти на 80% за два месяца. Собянин подчеркнул, что динамика вселяет осторожный оптимизм в развитии ситуации с COVID-19 в Москве.

Вместе с этим градоначальник продлил до 29 ноября действующий режим удаленной работы для сотрудников московских компаний, а также работу системы идентификации посетителей по QR-коду в ночных клубах и барах столицы. До конца ноября сохраняется домашний режим для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

С 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й класс, действие их социальных карт приостановлено. В городе усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима.

28 октября в столичном управлении Роспотребнадзора отметили, что ситуация с коронавирусом в Москве спокойная, ее удалось стабилизировать.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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