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Объем тестирования на COVID-19 в Москве вырос почти на 80% за два месяца
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Объем тестирования на COVID-19 в Москве вырос почти на 80% за два месяца

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Объем ежедневного тестирования на COVID-19 в Москве за последние два месяца увеличился на 79%. Об этом в среду, 28 октября, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

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«Охват тестированием в сутки за последние два месяца вырос на 79% и 25 октября 2020 года составил 687,9 на 100 тыс. населения, что более чем в четыре раза превышает средний показатель тестирования по Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин оптимистично оценил итоги борьбы с коронавирусом за последние две недели. По его словам, за прошедшие семь дней прирост по выявлению новых заболевших составил всего 2%. При этом объемы тестирования продолжают расти. Так, в прошлый четверг в столице вышли на очередной рекорд — 93,2 тыс. ПЦР-тестов в сутки.

Кроме того, градоначальник продлил действующий режим удаленной работы до 29 ноября. Также до конца ноября будет действовать домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.

Помимо этого до 29 ноября продлевается работа системы идентификации посетителей по QR-коду в ночных клубах, барах, на дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях Москвы. Градоначальник добавил, что ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тыс. номеров телефонов. Это позволяет оперативно оповещать граждан о контакте с носителями коронавируса и о применении необходимых мер предосторожности.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й класс и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Действие социальных карт учащихся также было приостановлено. Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

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