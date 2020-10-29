Роспотребнадзор выявил коронавирусы у летучих мышей в России

Специалисты Роспотребнадзора в ходе исследования обнаружили коронавирусы у летучих мышей в России. Об этом рассказала в четверг, 29 октября, руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии ведомства Анна Сперанская.

По ее словам. какие именно коронавирусы были выявлены, говорить пока рано, это является предметом изучения.

«Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены «заодно», — цитирует Стеранскую «РИА Новости».

Как добавила специалист, летучие мыши не опаснее для человека, чем лисы или ежи, которые также могут быть переносчиками опасных вирусов. Людям достаточно не трогать летучих мышей и не разорять места их обитания.

Роспотребнадзор начал летом исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей, обитающих в разных регионах страны. Отмечалось, что проект поможет оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски.

Впервые вспышку коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Власти США обвиняют Пекин в распространении инфекции по всему миру. Высказывалось мнение, что коронавирус стал распространяться от летучих мышей, продающихся на одном из рынков города.

Ряд специалистов выдвигал теории о лабораторном происхождении инфекции, однако положительного отклика среди ученых такая версия не нашла.