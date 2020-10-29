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Роспотребнадзор выявил коронавирусы у летучих мышей в России

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Специалисты Роспотребнадзора в ходе исследования обнаружили коронавирусы у летучих мышей в России. Об этом рассказала в четверг, 29 октября, руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии ведомства Анна Сперанская.

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По ее словам. какие именно коронавирусы были выявлены, говорить пока рано, это является предметом изучения.

«Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены «заодно», — цитирует Стеранскую «РИА Новости».

Как добавила специалист, летучие мыши не опаснее для человека, чем лисы или ежи, которые также могут быть переносчиками опасных вирусов. Людям достаточно не трогать летучих мышей и не разорять места их обитания.

Роспотребнадзор начал летом исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей, обитающих в разных регионах страны. Отмечалось, что проект поможет оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски.

Впервые вспышку коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Власти США обвиняют Пекин в распространении инфекции по всему миру. Высказывалось мнение, что коронавирус стал распространяться от летучих мышей, продающихся на одном из рынков города.

Ряд специалистов выдвигал теории о лабораторном происхождении инфекции, однако положительного отклика среди ученых такая версия не нашла.

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