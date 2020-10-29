Из мобильного госпиталя Минобороны РФ в Абхазии выписаны первые пациенты

Из мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа, развернутого в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией, после завершения лечения выписаны первые семь пациентов.

В настоящее время в госпитале на лечении находится 50 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, все они граждане Республики Абхазия. Больные получают лечение в полном объёме.

Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Как сообщил начальник инфекционного отделения мобильного многопрофильного госпитале майор медицинской службы Альберт Тоторкулов, «состояние выписанных ÷э÷ отличное, все они поступили ранее в средней степени тяжести протекания болезни, им был назначен амбулаторный курс лечения. После проведенного лечения, мы сделали рентгеновские снимки, которые показали положительную динамику и результат, после было принято решение о выписке больных».

По состоянию на вечер 28 октября с. г. в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом российскими военными на территории гостиницы "Айтар", на лечении находится 50 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.