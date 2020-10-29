«Ночь искусств» в Подмосковье проведут в онлайн-формате

В Московской области акция «Ночь искусств» 3 ноября пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 28 октября, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Участвующие в акции музеи подготовили для жителей региона обширную программу. Подобрать интересные варианты досуга поможет портал «Путеводитель по Подмосковью».

Например, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей покажет один из залов экспозиции «Древний Звенигород». В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» пройдет рок-концерт, а также зрители смогут посетить онлайн-экскурсии и лекции об искусстве.

В музее-заповеднике «Мелихово» организовали для гостей виртуальную прогулку по экспозиции усадебного дома. Так, все желающие смогут увидеть, как жил русский писатель Антон Чехов, пишет RT. В частности, зрителям расскажут о путешествии автора на Сахалин, покажут уникальные вещи, а также фильм «Харон», в основу которого лег рассказ писателя «В ссылке». Также желающим расскажут об искусстве фотографии в XIX веке и покажут спектакль театра «Чеховская студия».

Центр культуры и досуга «Болшево» проведет трансляцию концерта «Народов дружная семья». Зрители услышат поэзию и песни, посвященные родине, дружбе и согласию, отмечает телеканал «360».

28 октября сообщалось, что «Ночь искусств» в «Херсонесе Таврическом» также состоится в режиме онлайн. Любой желающий сможет прикоснуться к искусству античного мира не выходя из дома. На официальном сайте и в соцсетях Херсонеса опубликуют тематические видеоролики.