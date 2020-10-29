Касперская осудила участие «Сколково» в призывах выводить IT-бизнес за рубеж

Российские IT-компании раскритиковали экспертов площадки технопарка «Сколково» за агитацию стартаперов переезжать на Украину, в Польшу, Латвию или Литву. Об этом говорится в письме председателя правления ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Натальи Касперской к председателю фонда «Сколково» Аркадию Дворковичу и председателю правления фонда «Сколково» Игорю Дроздову (есть в распоряжении «Известий»).

21 октября на площадке сообщества Go Global World под эгидой технопарка «Сколково» прошла панельная онлайн-дискуссия «Релокация стартапа в страны Европы». Там IT-стартаперам показали «краткую пошаговую инструкцию» по оформлению документов для выезда за рубеж и дали рекомендации по сокращению расходов при перемещении бизнеса и переезде семей самих специалистов. По мнению Натальи Касперской, подобное мероприятие подрывает не только авторитет «Сколково», но и противоречит целям и задачам развития отечественной IT-отрасли.

«Проведение мероприятий, подобных онлайн-дискуссии «Релокация стартапа в страны Европы», идет вразрез с политикой российского государства в сфере развития отечественной IT-отрасли, а также с миссией самого технопарка. Потому что получается, что вместо благоприятной среды для интеллектуального потенциала создается плацдарм для вывоза мозгов за рубеж», — пишет Наталья Касперская.

По ее словам, в «сложных условиях внешних санкций и острой конкурентной борьбы с ведущими мировыми IT-державами» власти прикладывают усилия по поддержке и развитию отечественной IT-отрасли. Например, летом был принят закон о налоговом маневре для IT-отрасли. По нему с 2021 года для компаний, занимающихся разработкой и продажей софта, будут снижены страховые взносы с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Льгота распространяется на фирмы, аккредитованные в Минцифры, которым работа с ПО приносит не меньше 90% выручки. Кроме того, как писали «Известия» ранее, «Деловая Россия» предложила распространить налоговые льготы на фирмы, софт которых предназначен для распространения рекламы и предложений о товарах и услугах, а также на производителей электроники.

Помимо «Сколково» поддержкой стартапов занимаются другие институты развития. Например, Фонд содействия инновациям, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Российская венчурная компания (РВК) и созданный под эгидой Минцифры Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Подробные сведения о конкурсном отборе цифровых решений и получении финансирования размещены на сайте ит-гранты.рф.