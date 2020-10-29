Минсельхоз предложил возмещать затраты на маркировку молока

Минсельхоз нашел способ минимизировать затраты молочной отрасли на маркировку и предотвратить рост цен на продукцию. Ведомство предложило частично возмещать прямые затраты производителям, а также предоставлять им льготные кредиты.

Свою позицию министерство направило в правительство. Об этом сказано в документах Минсельхоза от 23 октября, которые поступили в Госдуму (есть у «Известий»). Объем денежной помощи не уточнен. В пресс-службе правительства «Известиям» сказали, что письмо Минсельхоза в кабмин поступило и находится в проработке.

В первый год на запуск и обеспечение работы системы маркировки понадобится 61,3 млрд рублей, далее ежегодные затраты отрасли составят 35,2 млрд рублей, ранее оценивало «Союзмолоко» (объединяет крупнейших производителей отрасли).

Если у компаний не будет господдержки, то они будут закладывать затраты на внедрение цифровой маркировки продукции в цену, сказала «Известиям» замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. Это приведет к росту себестоимости на 10% в случае крупных предприятий, а у среднего и малого бизнеса она может увеличиться и на 20%, считает эксперт.

В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) сказали «Известиям», что не ожидают роста цен и перебоев с поставками молочной продукции. Оператор системы уверен, что маркировка повысит доходы компаний за счет ухода с рынка нелегальных игроков.

Дополнительная выручка производителей может составить 60 млрд рублей в год, что снизит стоимость продукции для потребителей в пределах 4%, полагают в ЦРПТ.

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