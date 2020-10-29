Жирно не будет: Минсельхоз предложил меры поддержки молочников

Минсельхоз нашел способ минимизировать затраты молочной отрасли на маркировку и предотвратить рост цен на продукцию. Ведомство предложило частично возмещать прямые затраты производителям, а также предоставлять им льготные кредиты. Свою позицию министерство направило в правительство. Об этом сказано в документах Минсельхоза, которые поступили в Госдуму (есть у «Известий»). Расходы на запуск системы контроля составят 61,3 млрд рублей, а затем ежегодно понадобится еще 35,2 млрд рублей, оценили в отрасли. Без господдержки эти затраты оплатят покупатели, а себестоимость продукции вырастет минимум на 10%, уверены эксперты.

Поддержка молочников

Минсельхоз сформировал и направил в правительство свои предложения по поддержке производителей молока при введении маркировки продукции цифровыми кодами в 2021 году. Об этом сказано в документах ведомства от 23 октября (есть у «Известий»). Бумаги подписал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он ответил на вопросы депутатов по итогам правительственного часа в парламенте. Минсельхоз исполняет поручение правительства, сказано в документах.

Министерство готово финансово поддержать компании, чтобы минимизировать их издержки на внедрение системы маркировки. Речь о льготных кредитах, а также о возмещении части затрат. Годовой объем денежной помощи в документах не уточнен.

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В пресс-службе правительства «Известиям» сказали, что письмо ведомства в кабмин поступило и находится в проработке. В Минсельхозе и Минпромторге ответов не предоставили.

В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) сказали «Известиям», что независимо от мер поддержки роста цен и перебоев с поставками не ожидают. Оператор уверен, что маркировка позволяет компаниям оптимизировать внутренние затраты, стимулируя развитие. Плюс повышают доходы бизнеса за счет ухода с рынка нелегальных игроков: дополнительная выручка производителей может составить 60 млрд рублей в год. Это снизит стоимость продукции для потребителей в пределах 4%, считают в ЦРПТ.

Дорого и сомнительно

В первый год на запуск и обеспечение работы системы маркировки понадобится 61,3 млрд рублей, далее ежегодные затраты отрасли составят 35,2 млрд рублей, ранее оценивало «Союзмолоко» (объединяет крупнейших производителей отрасли).

Сейчас компании верифицируют данные об инвестиционных и операционных расходах, уточнил «Известиям» исполнительный директор организации Артем Белов. По его словам, уровень контрафакта в отрасли составляет не более 0,01%, а фальсификата — около 0,8%.

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Производители сами предложили правительству обнулить ввозную пошлину и НДС на импортное оборудование для маркировки, а также предоставить им льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты на его покупку, отметил Артем Белов. Также бизнесу принадлежит идея частично возмещать затраты компаний. Однако даже с учетом поддержки цены вырастут.

Инвестиционные (разовые) расходы компаний на покупку оборудования для маркировки можно сократить с помощью государственной поддержки, отметил Артем Белов. При этом операционные (постоянные) расходы бизнеса из-за трат на обслуживание новой системы вырастут, что скажется на себестоимости продукции, сказал он. Она может вырасти на 4% , оценил Артем Белов.

Заплатит потребитель

Если у компаний не будет господдержки, то затраты на внедрение цифровой маркировки продукции они будут закладывать в цену, сказала «Известиям» замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. Это приведет к росту себестоимости на 10% в случае крупных предприятий, а у среднего и малого бизнеса она может увеличиться и на 20%, сказала эксперт.

Меры господдержки — не единственное, что чиновники предложили для смягчения ситуации в молочной отрасли. Ранее Минпромторг сформировал проект, в котором предложил сделать маркировку обязательной не с января, а с мая 2021 года.

В период пандемии достаточно рискованно внедрять такие системы, указал член комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев в письме главе Минпромторга Денису Мантурову от 27 октября (есть у «Известий»). Парламентарий предложил руководителю ведомства приостановить реализацию проекта, пока власти не смогут предложить отрасли стандартные технические решения.

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Маркировка лекарств уже показала, что бизнес может столкнуться с проблемами, указал Аркадий Пономарев. В фармацевтической отрасли задействовано 60 тыс. аптек, и уже при таком количестве участников система не выдерживала, отметил парламентарий. В конце октября она дважды давала сбой: аптеки не могли получить лекарства от поставщиков, а также продать их. Минпромторг позволил отрасли работать в уведомительном порядке: вносить данные в систему даже после факта продажи товара.

В России более 350 тыс. точек, торгующих продуктами. Когда они столкнутся со сбоями, то последствия будут серьезнее: молочная продукция из-за небольших сроков годности не выдержит простои, отметил Аркадий Пономарев.

Ранее власти поддерживали фармотрасль при введении системы маркировки лекарств. Предприятия могли получить в Фонде развития промышленности льготный кредит на покупку нового оборудования — от 5 млн до 50 млн рублей под 1% на срок до двух лет. Причем погашение основного долга начиналось только со второго года пользования займом.