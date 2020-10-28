Пашинян подтвердил размещение российских пограничников у границы Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что на границе с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой размещены российские пограничники. Так он прокомментировал 28 октября вопрос о появлении в соцсетях фотографий якобы российских военных на армянской границе в районе Карабаха.

«В этом нет ничего нового, российские пограничники всегда были на границе между Арменией и Ираном и Турцией, и теперь в результате последнего развития событий российские пограничники стоят также на юго-восточной и юго-западной границе Армении», — такой ответ Пашиняна привел журналист испанского агентства EFE Пабло Гонзалез в Twitter.

Интервью было опубликовано ранее, 20 октября, подтвердили в пресс-службе правительства, однако в итоговый вариант этот фрагмент не вошел, сообщает «РИА Новости».

Ранее, 5 октября, Пашинян в интервью немецкому СМИ напомнил о существовании договоренностей между Москвой и Ереваном, а также об общей системе ПВО.

По его словам, на уровне Минской группы ОБСЕ (РФ, США, Франция) по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе можно поднять вопрос о введении российских миротворцев в регион.

Однако в Кремле подчеркнули, что отправка миротворцев в зону карабахского конфликта возможна только с согласия обеих сторон — Армении и Азербайджана.

Российские пограничники находятся в Армении по двустороннему соглашению двух стран.

Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения. По его информации, есть погибшие среди гражданских.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же ввел военное положение на всей территории страны и комендантский час в ряде городов и районов, а также объявил частичную мобилизацию.