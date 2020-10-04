Прямой эфир
Сюжет:

Песков назвал условие для отправки российских миротворцев в Карабах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отправка миротворцев в зону карабахского конфликта возможна только с согласия Армении и Азербайджана, заявил 3 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нагорный обвал: в ход идет всё более тяжелое вооружение
Армения и Азербайджан пока задействовали далеко не все свои боевые возможности

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал представитель Кремля РБК.

Ранее в субботу премьер Армении Никол Пашинян отметил, что введение миротворцев в Карабах можно обсуждать только на уровне Минской группы ОБСЕ (РФ, США, Франция) по урегулированию. Он указал, что Москва страна-сопредседатель, а Минская группа делает все для установления мира в регионе.

27 сентября в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались столкновения сил Армении и Азербайджана. Стороны обвинили в начале обстрелов друг друга.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Ереван и Баку оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году. Большая часть населения региона – армяне, однако согласно позиции Азербайджана, эта территория входит в состав страны. В ходе вооруженного противостояния с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020