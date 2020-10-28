«Ночь искусств» в «Херсонесе Таврическом» состоится в режиме онлайн

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в пятый раз примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств». Она пройдет 3 ноября. Мероприятия состоятся в режиме онлайн.

Как рассказали онлайн-изданию «Новый Севастополь» в администрации музея, это связано с отменой массовых мероприятий на территории Севастополя. Любой желающий сможет прикоснуться к искусству античного мира, не выходя из дома. На официальном сайте и соцсетях Херсонеса выложат тематические видеоролики.

Кроме того, сотрудники музея подготовили новый формат викторин, с помощью которых любой желающий сможет ознакомиться с историей важных археологических памятников городища. Видеовикторины выйдут на сайте и в соцсетях 3 ноября.

И в этот же день сотрудники музея организуют онлайн-трансляцию из зала античной экспозиции. Экскурсоводы и научные сотрудники представят эллинистические произведения искусства: мраморную скульптуру, терракоты, уникальную галечную мозаику с изображением двух купальщиц, портрет юноши, жившего в Херсонесе около 24 веков назад.