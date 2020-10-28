Эрдоган заявил о предложении Путину вместе разрешить кризис в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в беседе с российским лидером Владимиром Путиным предложил вместе решить проблему вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в среду, 28 октября, в ходе выступления в парламенте. Трансляцию ведет телеканал NTV.

«Мы провели переговоры с Путиным, подробно обсудили Карабах. Мы сказали: давайте уже закончим это всё на Кавказе. Хотите, мы сообща сделаем шаги, поговорим со сторонами. Но сейчас нам важно четко решить: будем мы урегулировать проблему или же нет», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что рассказал российскому президенту о том, что на стороне Армении воюют около 2 тыс. членов Рабочей партии Курдистана.

Разговор двух лидеров произошел днем ранее. В ходе беседы Путин проинформировал Эрдогана о контактах с властями Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах для деэскалации кризиса в Карабахе.

Ранее сообщалось о телефонных переговорах с лидерами Армении и Азербайджана госсекретаря Майка Помпео. В ходе отдельных бесед Помпео призвал лидеров двух стран соблюдать свои обязательства по прекращению огня и продвижению дипломатического решения конфликта в Нагорном Карабахе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

В этот же день представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что на юго-востоке Нагорного Карабаха начались тяжелые бои после объявленного перемирия.

В свою очередь, в минобороны Азербайджана обвинили армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня. На сайте оборонного ведомства появилась информация об артиллерийских обстрелах армянскими ВС территорий нескольких районов Азербайджана и позиций подразделений азербайджанских войск.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.