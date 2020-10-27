Помпео в беседах с Алиевым и Пашиняном призвал соблюдать режим перемирия

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Госдепартамента 27 октября.

Уточняется, что беседы прошли отдельно с каждым лидером.

В ходе переговоров Помпео призвал лидеров двух стран соблюдать свои обязательства по прекращению огня и продвижению дипломатического решения конфликта в Нагорном Карабахе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отмечается в сообщении.

Он также подчеркнул важность полного выполнения достигнутых в Москве 10 октября договоренностей о прекращении огня, подтвержденных 17 октября в соответствии с совместным заявлением президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

В этот же день представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что на юго-востоке Нагорного Карабаха начались тяжелые бои после объявленного перемирия.

В свою очередь, в минобороны Азербайджана обвинили армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня. На сайте оборонного ведомства появилась информация об артиллерийских обстрелах армянскими ВС территорий нескольких районов Азербайджана и позиций подразделений азербайджанских войск.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.