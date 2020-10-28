Плато кипения: страны Евросоюза на пороге нового локдауна

Прогнозы вирусологов о развитии COVID—19 в Европе становятся все хуже, а меры — все строже. В Минздраве Германии «Известиям» заявили, что в реанимации находятся уже как минимум 1296 пациентов с коронавирусом , правительство внимательно следит за ситуацией. Канцлер ФРГ пока пытается убедить земельные власти в необходимости «малого локдауна» . В Испании правительство одобрило введение комендантского часа . Франция может вскоре объявить общенациональный локдаун . В Италии запретили работать ресторанам после 18:00 , спортзалы и кинотеатры закрыли. Все больше ситуация в Европе напоминает весенний карантин, однако заново закрывать границы государства пока не планируют. В ВОЗ «Известиям» заявили, что ограничение на передвижение между странами — неэффективно.

Клин карантином

28 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный недельный рост заражений — более 2,8 млн новых случаев . При этом в Европе, по данным worldometers.info, суточный прирост составил 63963. Особенно обеспокоенные центральные державы начали ужесточать противовирусные меры.

Испания стала первым государством в ЕС, преодолевшим порог в 1 млн зараженных . Согласно данным министерства здравоохранения страны, предоставленным «Известиям», местные власти отслеживают ситуацию, учитывая требование правительства 26 октября ввести комендантский час с 23:00 до 6:00 на территории всей страны, кроме Канарских островов. Пока новые правила установили на 15 дней, но парламенту еще предстоит рассмотреть вопрос об их продлении на шесть месяцев.

— Вся Европа уже принимает меры по ограничению мобильности… Ситуация, в которой мы живем, является экстремальной, — пояснил премьер-министр страны Педро Санчес.

28 октября в Италии зафиксировали прирост в 21989 — это абсолютный антирекорд за все время пандемии . Учитывая опасность столкнуться с тотальным локдауном, 26 октября канцелярия председателя Совета министров Италии объявила новые правила. В стране закрылись кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны, а для ресторанов и баров установили комендантский час — до 18:00.

Недовольные «ежовыми» ограничениями итальянцы устроили вечером 26 октября протесты по всей стране . Основная причина возмущения — крах малого бизнеса, хотя правительство и пообещало выделить на его восстановление €5 млрд. Кроме того, как сообщает «Ilmessaggero», МИД Италии призвал граждан отказаться от поездок за границу и пригрозил введением «новых ограничений, которые могут осложнить гражданам возвращение в страну». Однако, несмотря на то, что «зеленый список» ЕС сократился на прошлой неделе, даже слухов о повторном закрытии границ пока нет.

— Несмотря на то, что в Европе наблюдается, действительно, тяжелая ситуация, стоит сказать, что ограничение на передвижение людей во время ЧС в области общественного здравоохранения — неэффективная мера в большинстве случаев, — заявили «Известиям» в пресс-службе ВОЗ.

Напряженная атмосфера и в Германии — за прошедшие сутки число инфицированных, по данным Института имени Роберта Коха (IRK), увеличилось на 14 964. Это самый высокий показатель с начала пандемии . Несмотря на отсутсвие тотального карантина, люди тоже выходят на улицы. Противники ограничительных мер провели демонстрацию в столице 25 октября, за день до этого неизвестные забросали коктейлями Молотова здание главного по коронавирусу в стране IRK.

Тем не менее, как сообщает газета «Bild», канцлер Ангела Меркель рассматривает даже сценарий «легкого карантина» на 14 дней . Новые меры, по данным источников, могут коснуться баров, ресторанов и организаторов массовых мероприятий. При этом в Баварии, к примеру, два района уже переживают карантин — Берхтесгаден закрылся с 20 октября, в Ротталь-Инн запрещены мероприятия.

— По состоянию на 25 октября в реанимации в Германии находятся 1296 пациентов с COVID-19, 578 из них — на ИВЛ. Земельные власти продолжают следить за ситуацией, — заявили «Известиям» в Минздраве страны.

27 октября глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что во многих странах северного полушария в настоящее время наблюдается тревожный рост числа госпитализаций. В среду у Ангелы Меркель состоится совещание с главами регионов. Посмотрим, удастся ли ей убедить их в необходимости «облегченного локдауна».

5 км от дома

Практически пятая часть всех зараженных в Европе регистрируется ежедневно на территории Франции, отмечает «Le Figaro» . О том, что президент Эммануэль Макрон может вечером 28 октября объявить всеобщий карантин, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на информированные источники. При этом предполагается, что школы и государственные учреждения будут работать.

Пока во Франции действует комендантский час в 38 департаментах и Французской Полинезии. Их жителям нельзя выйти на улицу без уважительной причины с 21:00 до 6:00.

О том, что вторая волна по Пятой Республике ударит сильнее, чем первая, в эфире BFMTV заявил глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси.

По данным за 27 октября, в Великобритании число выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось до 22 885. 15 октября сообщалось, что в Лондоне ужесточат карантинные меры из-за роста количества заболеваний, то есть, запретят любые встречи в помещениях людей, которые не проживают совместно . Однако на прошлом брифинге премьер-министр Борис Джонсон выразил обеспокоенность по поводу возврата к общенациональной изоляции.

— Я должен сказать, что не верю, что это правильный курс (тотальный карантин. — «Известия»). Нам уже хорошо известны экономические последствия и психологические издержки изоляции, — отметил политик.

Директор Института общественного здравоохранения Королевского колледжа Лондона Кенджи Сибуя отметила, что Великобритания пытается найти баланс между «маринованием» экономической деятельности и контролем над COVID-19.

— Я думаю, что решение не применять «автоматический выключатель» объясняется экономическими опасениями по поводу блокировки. Но когда мы смотрим на данные, остановится очевидно, что компромисса между смертностью и экономическим ростом — нет. Страны, которые использовали ужесточение, а не смягчение последствий, борются намного лучше (Новая Зеландия, Китай, Южная Корея), — подчеркнула эксперт в беседе с «Известиями».

В соседней Ирландии меры куда строже. С 21 октября гражданам запретили удаляться от дома более чем на 5 км . Все магазины, кроме продовольственных и аптек, закрыты. В качестве особенного ужина позволить себе можно только доставку. Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин заявил: без принятия решительных мер есть угроза, что Дублин может «вернуться в худшие дни коронавирусного кризиса».

— Ограничения слишком жесткие, особенно для малого бизнеса , ведь бары в Дублине закрыты с марта и вряд ли уже откроются. Тем не менее местные относятся к новым правилам с пониманием , ведь знают, чем все может обернуться, — заявила «Известиям» местная жительница Юлия Леонова.