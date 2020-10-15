В Лондоне ужесточат ограничительные меры из-за роста случаев коронавируса

В Лондоне ужесточат карантинные меры из-за роста количества заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок сообщил в четверг, 15 октября, в ходе выступления в палате общин британского парламента, передает Sky News.

Переход к высокому уровню ограничений означает запрет на любые встречи в помещениях людей, не проживающих совместно, а также на походы в гости, уточняет RT.

Люди могут встречаться на открытых пространствах при условии соблюдения социальной дистанции и группами не более шесть человек.

Ранее в этот же день министр труда и пенсий Тереза Коффи заявила, что введение общенационального карантина в королевстве пока не планируется, несмотря на призывы к этому со стороны оппозиции, пишет REGNUM.

12 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство страны ужесточит меры по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, в Соединенном Королевстве будет действовать три уровня угрозы: средний, высокий и очень высокий. Это будет зависеть от уровня заболеваемости в том или ином регионе страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 14 октября, в Соединенном Королевстве выявлено 654,6 тыс. случаев коронавируса, скончалось от заболевания более 43,1 тыс. пациентов.