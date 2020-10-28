Париж стоит стресса: во Франции готовы вернуть карантин

Введенный во Франции комендантский час, по мнению большинства экспертов, не дал ощутимых результатов в борьбе с пандемией. Поэтому новые радикальные меры правительство страны объявит в самые ближайшие дни. Не исключено, что в наиболее инфицированных районах вернут карантин, который затронет и Рождество, мобилизуют военные госпитали для спасения жизней, а также максимально переведут на удаленку всех, кого возможно, включая отбывающих уголовное наказание. Франция вступает в решающую стадию борьбы с COVID-19, от которой может зависеть дальнейший ход событий, свидетельствует обозреватель «Известий» в Париже.

Пугающие рекорды

«Выбора больше нет. Надо спасать человеческие жизни», — цитирует «Фигаро» президента Эммануэля Макрона, который каждый день проводит заседания Совета безопасности по вопросам пандемии. Действительно, положение катастрофически ухудшается. COVID-19 чуть ли не каждый день бьет рекорды. Общее число больных в стране превысило 1,2 млн. Умерло от вируса более 35 тыс. человек. Только за последний день официально выявлены свыше 52 тыс. инфицированных — рекордная для Европы цифра.

— На самом деле она может быть раза в два выше, — признает президент Научного совета при правительстве Жан-Франсуа Дельфресси. — Положение трудное, даже критическое. Поражает стремительность, с которой распространяется пандемия в последние две недели. Чем быстрее мы примем меры, тем они будут эффективнее.

Париж стоит стресса Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS/Pool/Ludovic Marin

Сегодня в большинстве французских департаментов с 21:00 до 6:00 действует комендантский час, в условиях которого живут 46 млн французов. Театры, кино, кабаре, парижская Опера и «Комеди Франсез», концертные залы пытаются адаптироваться к жесткому графику с тем, чтобы заблаговременно заканчивать свои представления.

Громче всех жалуются рестораторы и их клиенты — французы не привыкли к ранним ужинам, и общепит подсчитывает разорительные убытки. Если верить прогнозам, разорится около трети ресторанов, несмотря на оказываемую государством помощь.

Госпитали Луары

Больницы, напротив, переполнены, в большинстве парижских клиник не осталось свободных мест. Еще меньше их в реанимационных палатах. Поэтому больных приходится всеми видами транспорта переправлять в другие города. Мэры более 20 городов департамента Луара, что в центральной Франции, обратились с призывом к властям безотлагательно мобилизовать военные госпитали для спасения жизней.

— Чудодейственных рецептов борьбы с эпидемией нет и в обозримом будущем не появится, — сказал «Известиям» эпидемиолог Паскаль Кремер. — На создание новой вакцины и ее испытания уйдут многие месяцы. Не стоит обольщаться. Тщетные надежды только мешают реально оценить обстановку. Эпидемия давно вышла из-под контроля. Никто не знает истинных масштабов катастрофы.

Париж стоит стресса Фото: Global Look Press

Со второй волной справиться будет труднее, чем с первой, считает он. С одной стороны, врачи приобрели опыт борьбы с эпидемией, но с другой, они признают, что COVID-19 остается, по сути, terra incognita. Важен и человеческий фактор. За минувший год медперсонал работал на износ и «выгорел». Многие, не выдержав перегрузок, ушли из профессии, а их место никто не занял. В результате почти все больницы нуждаются в рабочей силе — от врачей до санитарок.

Мобилизация всех медресурсов исключительно на борьбу с коронавирусом обернулась боком для хронических больных. Пришлось отложить на время лечение других опасных болезней — рака, инсульта, инфаркта, диабета. Смертность от них сразу выросла. «Рак гораздо страшнее СOVID-19», — напомнила известный генетик Аксель Кан.

Возвращение карантина

Стартовала кампания прививок против сезонного гриппа, которые можно сделать прямо в аптеках.

— Вакцина кончилась, — сообщила корреспонденту «Известий» растерянная аптекарша Валери, — разобрали мгновенно в первый день. Следующую партию ждем через неделю. Если хотите, оставьте предварительный заказ.

Французский минздрав заранее отрапортовал, что в этом году антигриппозной вакцины заготовили чуть ли ни на треть больше обычного. Но французы решили перестраховаться, поскольку теперь на подходе еще одна эпидемия.

— Нехватка вакцины напоминает дефицит защитных масок в начале эпидемии, — отметил президент Федерации французских больниц Фредерик Вальту. — Снова ошиблись в расчетах.

Париж стоит стресса Фото: Global Look Press/Luc Nobout

Понять реальную ситуацию мешает нарастающая разноголосица между политиками и медицинским сообществом. Комендантский час, по мнению большинства экспертов, не дал ощутимых результатов. Поэтому новые, радикальные меры борьбы с пандемией правительство объявит в самые ближайшие дни. «Нам придется принять очень трудные решения», — подчеркнул глава МВД Жеральд Дарманен.

Сейчас не время для полумер, убеждены специалисты, а именно такой является введение комендантского часа. Не исключено, что значительно расширят его действие — возможно, он вступит в силу с 19:00. Скорее всего, в наиболее горячих точках страны вернут карантин. Вопрос в масштабах и сроках. Одни эксперты предлагают ограничить его несколькими метрополиями, другие настаивают на тотальной изоляции. Третьи — за введение карантина только на время уикендов. Так или иначе новая самоизоляция необходима, полагают его сторонники. Ее весьма успешно проводят, к примеру, в Австралии и Израиле.

Рождество летом

Стоит выбор между вирусным цунами, который прорвет все плотины и сокрушит больницы, и социально-экономическим коллапсом страны. Министр труда Элизабет Борн видит панацею в удаленке. Как бы там ни было, власти хотят избежать закрытия предприятий и учебных заведений. При благоприятном развитии событий они рассчитывают снять карантин к Рождеству — нельзя уставшим и раздраженным соотечественникам портить любимый праздник. Хотя некоторые шутники уже предлагают перенести его на середину будущего лета.

Париж стоит стресса Фото: Global Look Press/Michael Bunel

Против возвращения тотальной самоизоляции выступают ведущие капитаны индустрии. Глава Французского союза предпринимателей Жоффруа Ру де Безье бьет во все колокола: «Повторное введение карантина не только повлечет за собой десятипроцентную рецессию, но и крах французской экономики. Если она выдержала первый карантин, который начался в марте, то сейчас ее организм ослаб и не перенесет нового удара».

Взрывоопасным остается положение в пенитенциарных заведениях. Они переполнены. В тюрьмах гуляет инфекция. Время от времени вспыхивают бунты. Чтобы снять напряжение, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти просит суды давать меньше реальных сроков заключения и активнее использовать удаленку — дать возможность преступникам отбывать наказание в домашних условиях, взять на вооружение электронное слежение с помощью браслета. Тем временем заключенным обещана бесплатная телефонная карточку на сумму €30.