Париж стоит стресса: во Франции готовы вернуть карантин
Введенный во Франции комендантский час, по мнению большинства экспертов, не дал ощутимых результатов в борьбе с пандемией. Поэтому новые радикальные меры правительство страны объявит в самые ближайшие дни. Не исключено, что в наиболее инфицированных районах вернут карантин, который затронет и Рождество, мобилизуют военные госпитали для спасения жизней, а также максимально переведут на удаленку всех, кого возможно, включая отбывающих уголовное наказание. Франция вступает в решающую стадию борьбы с COVID-19, от которой может зависеть дальнейший ход событий, свидетельствует обозреватель «Известий» в Париже.
Пугающие рекорды
«Выбора больше нет. Надо спасать человеческие жизни», — цитирует «Фигаро» президента Эммануэля Макрона, который каждый день проводит заседания Совета безопасности по вопросам пандемии. Действительно, положение катастрофически ухудшается. COVID-19 чуть ли не каждый день бьет рекорды. Общее число больных в стране превысило 1,2 млн. Умерло от вируса более 35 тыс. человек. Только за последний день официально выявлены свыше 52 тыс. инфицированных — рекордная для Европы цифра.
— На самом деле она может быть раза в два выше, — признает президент Научного совета при правительстве Жан-Франсуа Дельфресси. — Положение трудное, даже критическое. Поражает стремительность, с которой распространяется пандемия в последние две недели. Чем быстрее мы примем меры, тем они будут эффективнее.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Сегодня в большинстве французских департаментов с 21:00 до 6:00 действует комендантский час, в условиях которого живут 46 млн французов. Театры, кино, кабаре, парижская Опера и «Комеди Франсез», концертные залы пытаются адаптироваться к жесткому графику с тем, чтобы заблаговременно заканчивать свои представления.
Громче всех жалуются рестораторы и их клиенты — французы не привыкли к ранним ужинам, и общепит подсчитывает разорительные убытки. Если верить прогнозам, разорится около трети ресторанов, несмотря на оказываемую государством помощь.
Госпитали Луары
Больницы, напротив, переполнены, в большинстве парижских клиник не осталось свободных мест. Еще меньше их в реанимационных палатах. Поэтому больных приходится всеми видами транспорта переправлять в другие города. Мэры более 20 городов департамента Луара, что в центральной Франции, обратились с призывом к властям безотлагательно мобилизовать военные госпитали для спасения жизней.
— Чудодейственных рецептов борьбы с эпидемией нет и в обозримом будущем не появится, — сказал «Известиям» эпидемиолог Паскаль Кремер. — На создание новой вакцины и ее испытания уйдут многие месяцы. Не стоит обольщаться. Тщетные надежды только мешают реально оценить обстановку. Эпидемия давно вышла из-под контроля. Никто не знает истинных масштабов катастрофы.
Со второй волной справиться будет труднее, чем с первой, считает он. С одной стороны, врачи приобрели опыт борьбы с эпидемией, но с другой, они признают, что COVID-19 остается, по сути, terra incognita. Важен и человеческий фактор. За минувший год медперсонал работал на износ и «выгорел». Многие, не выдержав перегрузок, ушли из профессии, а их место никто не занял. В результате почти все больницы нуждаются в рабочей силе — от врачей до санитарок.
Мобилизация всех медресурсов исключительно на борьбу с коронавирусом обернулась боком для хронических больных. Пришлось отложить на время лечение других опасных болезней — рака, инсульта, инфаркта, диабета. Смертность от них сразу выросла. «Рак гораздо страшнее СOVID-19», — напомнила известный генетик Аксель Кан.
Возвращение карантина
Стартовала кампания прививок против сезонного гриппа, которые можно сделать прямо в аптеках.
— Вакцина кончилась, — сообщила корреспонденту «Известий» растерянная аптекарша Валери, — разобрали мгновенно в первый день. Следующую партию ждем через неделю. Если хотите, оставьте предварительный заказ.
Французский минздрав заранее отрапортовал, что в этом году антигриппозной вакцины заготовили чуть ли ни на треть больше обычного. Но французы решили перестраховаться, поскольку теперь на подходе еще одна эпидемия.
— Нехватка вакцины напоминает дефицит защитных масок в начале эпидемии, — отметил президент Федерации французских больниц Фредерик Вальту. — Снова ошиблись в расчетах.
Понять реальную ситуацию мешает нарастающая разноголосица между политиками и медицинским сообществом. Комендантский час, по мнению большинства экспертов, не дал ощутимых результатов. Поэтому новые, радикальные меры борьбы с пандемией правительство объявит в самые ближайшие дни. «Нам придется принять очень трудные решения», — подчеркнул глава МВД Жеральд Дарманен.
Сейчас не время для полумер, убеждены специалисты, а именно такой является введение комендантского часа. Не исключено, что значительно расширят его действие — возможно, он вступит в силу с 19:00. Скорее всего, в наиболее горячих точках страны вернут карантин. Вопрос в масштабах и сроках. Одни эксперты предлагают ограничить его несколькими метрополиями, другие настаивают на тотальной изоляции. Третьи — за введение карантина только на время уикендов. Так или иначе новая самоизоляция необходима, полагают его сторонники. Ее весьма успешно проводят, к примеру, в Австралии и Израиле.
Рождество летом
Стоит выбор между вирусным цунами, который прорвет все плотины и сокрушит больницы, и социально-экономическим коллапсом страны. Министр труда Элизабет Борн видит панацею в удаленке. Как бы там ни было, власти хотят избежать закрытия предприятий и учебных заведений. При благоприятном развитии событий они рассчитывают снять карантин к Рождеству — нельзя уставшим и раздраженным соотечественникам портить любимый праздник. Хотя некоторые шутники уже предлагают перенести его на середину будущего лета.
Против возвращения тотальной самоизоляции выступают ведущие капитаны индустрии. Глава Французского союза предпринимателей Жоффруа Ру де Безье бьет во все колокола: «Повторное введение карантина не только повлечет за собой десятипроцентную рецессию, но и крах французской экономики. Если она выдержала первый карантин, который начался в марте, то сейчас ее организм ослаб и не перенесет нового удара».
Взрывоопасным остается положение в пенитенциарных заведениях. Они переполнены. В тюрьмах гуляет инфекция. Время от времени вспыхивают бунты. Чтобы снять напряжение, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти просит суды давать меньше реальных сроков заключения и активнее использовать удаленку — дать возможность преступникам отбывать наказание в домашних условиях, взять на вооружение электронное слежение с помощью браслета. Тем временем заключенным обещана бесплатная телефонная карточку на сумму €30.