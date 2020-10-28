Ростуризм объявил о запуске новых чартеров в российские регионы
Чартеры в некоторые российские регионы запустят в зимний и предстоящий летний сезоны. Об этом в среду, 28 октября, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Среди новых направлений, куда мы запустим чартеры в зимний сезон, на новогодние праздники, — Шерегеш в Кемеровской области. Это регион, где почти 300 дней в году снег, много событийных мероприятий, уже есть развитая инфраструктура. Также это Мурманская область, «русская Арктика», Вологодская область — Великий Устюг, родина Деда Мороза. Это прекрасное семейное направление, где можно окунуться в атмосферу Нового года и Рождества», — сказала Догузова.
По ее словам, программу с Байкалом продолжат на зиму. Чартеры запустят в феврале.
«На будущее лето мы тоже прорабатываем программу чартерных рейсов вместе с туроператором TUI. Среди направлений — Республика Татарстан, Кавминводы и Алтай. Кавминводы — это наша жемчужина в части оздоровительного отдыха, который сейчас наиболее актуален. Здесь проблем с туристической инфраструктурой меньше, чем в других регионах, поэтому чартеры сюда наиболее актуальны», — отметила Догузова.
Она добавила, что Алтай в этом году пользовался огромной популярностью у туристов, и даже показал рост по сравнению с прошлым сезоном.
«Вдвойне приятно, что запуск новых чартерных направлений, которые сами по себе повышают доступность отдыха в России, совпадает с проведением второго этапа программы кешбэка. Граждане смогут доступно путешествовать по нашей стране», — заключила Догузова.
Второй этап программы туристического кешбэка стартовал в полночь 15 октября и продлится до 5 декабря. Россияне могут приобрести путешествие и размещение в гостиницах с возвратом 20% стоимости услуг. При этом максимальный размер кешбэка составляет 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей), а минимальная длительность тура или проживания была уменьшена по сравнению с условиями прошлой акции с четырех до двух ночей.
В тур можно отправиться с момента его оплаты, но вернуться надо до 10 января 2021 года.
Оплатить поездку полностью одним платежом, как и раньше, необходимо картой национальной платежной системы «Мир», и тогда можно будет участвовать в программе. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.
Первый этап программы прошел в конце августа. Программой воспользовалось около 60 тыс. человек.