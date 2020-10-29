Игра в винт: как управлять боевым вертолетом

В вертолетный полк Военно-космических сил России, который базируется на Кубани, поступили новейшие боевые вертолеты-тренажеры Ми-28УБ. Летчики уже начали обучаться пилотированию боевых машин. Как проходят учебные вылеты — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Ми-28УБ — это учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н («Ночного охотника»), которая была создана специально для обучения летчиков
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Благодаря двойному комплекту управления машиной можно управлять из любой кабины. При этом на Ми-28УБ сохранены все ударные возможности, так что его можно полноценно использовать в бою
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Бронированная кабина Ми-28УБ защищает экипаж и наиболее важные агрегаты машины от 20- миллиметровых снарядов, а лопасти особой конструкции позволяют приземлиться при попадании в них снарядов калибром до 30 мм
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
На полигоне в Краснодарском крае летчики отрабатывают взлеты, посадки, полеты на высотах до тысячи метров, проверяют пилотажные и маневренные характеристики вертолета на различных скоростях, а также при повышенных нагрузках и перегрузках
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Перед учебными вылетами у летчиков проходят подготовительные занятия. Они сдают зачеты по требованиям безопасности и управлению военной авиационной техникой в различных условиях. Затем экипажи приступают к выполнению боевых задач в полевых и горных условиях
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Подготовка учебно-боевого вертолета Ми-28УБ к вылету
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
На кубанском полигоне тренируются уже достаточно опытные летчики — они оттачивают свое мастерство на разных типах вертолетов
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
На Ми-28УБ, который отличается особой маневренностью, опытный летчик может выполнить «мертвую петлю» и «бочку» даже при полной загрузке боеприпасами и на экстремально низкой высоте
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Противотанковый ракетный комплекс «Вихрь-1» перед погрузкой в вертолет Ка-52
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Пуск противотанковой управляемой ракеты «Вихрь-1» во время учебного вылета
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