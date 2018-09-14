Наследие империи: история первого в мире вертолета

Чуть меньше 100 лет назад, 14 сентября 1939 года, в воздух поднялся первый в мире вертолет. За штурвалом необычной машины в тот день сидел ее создатель, бывший подданный Российской империи — летчик и конструктор Игорь Сикорский. Он разработал прототип этой модели еще во времена своей работы на знаменитом Русско-Балтийском заводе. История, возможно, самого главного его изобретения — в материале портала iz.ru