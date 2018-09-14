Наследие империи: история первого в мире вертолета

Чуть меньше 100 лет назад, 14 сентября 1939 года, в воздух поднялся первый в мире вертолет. За штурвалом необычной машины в тот день сидел ее создатель, бывший подданный Российской империи — летчик и конструктор Игорь Сикорский. Он разработал прототип этой модели еще во времена своей работы на знаменитом Русско-Балтийском заводе. История, возможно, самого главного его изобретения — в материале портала iz.ru
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Фото: РИА Новости
Игорь Сикорский, выпускник Петербургского морского училища, воздухоплаванием увлекся еще в 1910-е годы, ему было чуть больше 20 лет. Освоив навыки пилота, он стал сам конструировать самолеты. Именно он накануне Первой мировой войны создал знаменитые самолеты «Илья Муромец» и «Русский витязь», положившие начало всей многомоторной авиации
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Фото: ИТАР-ТАСС
Попытки сконструировать машину с вертикальным взлетом предпринимались и до него, но Сикорский стал первым, кто в этом преуспел, — к этому моменту над созданием вертолета он работал не одно десятилетие
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Фото: ИТАР-ТАСС
Игорь Сикорский с одним из своих первых геликоптеров, созданных еще в 1910 году
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Фото: Getty Images/ Bettmann/Contributor
Экспериментальная модель получила название VS-300 — правда, в сентябре 1939-го продержалась она в воздухе всего несколько минут
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Фото: Getty Images/Bettmann/Contributor
Уже весной 1940-го, впрочем, время полета увеличилось до 15 минут, затем — до часа двадцати, а в 1941-м был установлен новый мировой рекорд — вертолет оставался в воздухе больше полутора часов
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Фото: Getty Images/Museum of Flight/CORBIS
Игорь Сикорский дает инструкции пилоту экспериментальной модели VS-300 во время полета, начало 1940-х годов
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Фото: Getty Images/PhotoQuest
К моменту вынужденной эмиграции Сикорский уже твердо знал, что хочет заниматься не самолетами, а машинами нового типа. Чтобы продолжать работу, он создал в США собственную фирму, «Сикорский Аэро Инжиниринг Корпорэйшн» — в какой-то момент ее вице-президентом числился композитор Сергей Рахманинов. Он же, чтобы спасти предприятие от разорения, грозившего ему в начале 1920-х, передал Сикорскому $5 тыс. (около $80 тыс. в пересчете на современные деньги)
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Фото: commons.wikipedia.org/U.S. Coast Guard
До конца 1930-х Игорь Сикорский спроектировал около 15 самолетов, после этого создал несколько серийных моделей одновинтовых вертолетов. На этих машинах, в том числе в конце 1960-х — начале 1970-х годов, были совершены первые перелеты через Атлантический и Тихий океаны
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