Последний полет: Ту-154 уходит на пенсию

28 октября 2020 года последний остававшийся в эксплуатации пассажирский лайнер Ту-154 выполнил свой заключительный рейс,по маршруту Мирный–Новосибирск. История легендарного самолета и подробности финального полета — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Командир воздушного судна Александр Лешкевич приветствует встречающих в новосибирском аэропорту Толмачёво
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Фото: РИА Новости
Советский трехдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер, рассчитанный на перевозку 152–180 пассажиров, был разработан в 1960-х годах в ОКБ Туполева
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Самолет совершил первый полет в 1968 году и поступил в эксплуатацию в 1972-м. Лайнер использовался авиакомпаниями многих стран мира
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Ту-154 разных модификаций производились до 2013 года, всего было выпущено более тысячи самолетов
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Фото: РИА Новости/Николай Зайцев
Долгие годы Ту-154 оставался главной рабочей лошадкой для многих отечественных авиакомпаний
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Фото: РИА Новости/Роман Сапоньков
В середине 2000-х гражданские операторы начали постепенный вывод Больших Тушек из эксплуатации, на смену им приходили более современные самолеты
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Для своего времени Ту-154 был достаточно совершенным и современным самолетом, хотя требовал высокой квалификации летного и наземного персонала
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Герой России летчик Евгений Новосёлов совершил аварийную посадку Ту-154М в заброшенном аэропорту города Ижма 7 сентября 2010 года. Благодаря ему были спасены жизни 81 человека на борту
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Читинский предприниматель Виталий Шляхта приобрел два списанных Ту-154. Бизнесмен планирует превратить самолеты в памятники русской и советской авиации и организовать в них экскурсии для детей
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Виталий Шляхта установил лайнеры рядом с принадлежащим ему детским зоопарком
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Лайнер с бортовым номером RA-85757 заходит на финальную посадку в аэропорту Толмачёво
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Экипаж лайнера попрощался с воздушным судном, ставшим последней Большой Тушкой гражданской авиации России
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Самолет Ту-154М, который пилотировал Евгений Новосёлов, сейчас хранится в музее авиации при аэропорте Толмачёво
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Около 20 самолетов Ту-154 остаются в эксплуатации ВВС России как транспортные машины
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Капитан Александр Лешкевич оставил автограф на створке шасси своей машины
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Самолет Ту-154 останется в истории гражданской авиации СССР и России как один из самых удачных реактивных лайнеров
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