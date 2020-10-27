Страшная мощь: как восстанавливают легендарный Ил-2

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе начались работы по восстановлению Ил-2 времен Великой Отечественной войны. Самолет будет собран из оригинальных деталей, которые поисковикам удалось обнаружить на месте сражений в Ленинградской области. Машина, выпущенная в серийное производство в феврале 1941-го, сочетала в себе ударную мощь бомбардировщика и защиту, как у наземной бронетехники. Конструкторы называли ее летающим танком, а немцы — черной смертью. Процесс сборки самого массового боевого самолета в истории авиации — в фотогалерее «Известий»