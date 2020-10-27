Страшная мощь: как восстанавливают легендарный Ил-2

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе начались работы по восстановлению Ил-2 времен Великой Отечественной войны. Самолет будет собран из оригинальных деталей, которые поисковикам удалось обнаружить на месте сражений в Ленинградской области. Машина, выпущенная в серийное производство в феврале 1941-го, сочетала в себе ударную мощь бомбардировщика и защиту, как у наземной бронетехники. Конструкторы называли ее летающим танком, а немцы — черной смертью. Процесс сборки самого массового боевого самолета в истории авиации — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Штурмовик собирают из обломков, которые удалось найти поисковому батальону Западного военного округа на местах падения 18 самолетов, сбитых во время Великой Отечественной войны
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
В ходе поисковых работ на территории Ленинградской области военным удалось обнаружить более сотни деталей, частей и механизмов штурмовиков
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Среди найденных частей — двигатель, бронекапсула, фрагменты корпуса, вооружения
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Двигатель оборонявшего Ленинград штурмовика Ил-2 был найден в прошлом году в районе Синявинских высот. Боевая машина оказалась сильно повреждена при падении
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Как выяснилось позже, самолет с экипажем, состоявшим из летчика, старшины Валентина Терещенкова, и стрелка, старшины Сергея Федорченко, не вернулся с боевого задания 15 сентября 1943 года
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
На заводе извлеченные из грунта и деформированные в результате падения детали очищают от ржавчины, возвращают им недостающие фрагменты и восстанавливают изначальную форму
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Затем детали от разных машин подгонят друг к другу и соберут из них один самолет
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Восстановленный штурмовик будет выставлен в музее 90-го отдельного специального поискового батальона ЗВО
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Также военные создадут мемориал, посвященный памяти всех летчиков, самолеты которых были обнаружены в ходе поисковых работ
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