Зал орудий: как собрать «Катюшу» в гараже

Максим Свекла живет в селе Большой Оеш Новосибирской области и занимается не совсем обычным делом — мастерит полноразмерные копии боевой техники времен Великой Отечественной войны. Начиналось его увлечение в 2000-х с помощи тестю Вячеславу Веревочкину, который посвятил боевым машинам всю свою жизнь. Созданные мастером копии стали частью экспозиций многих российских музеев, они используются в качестве памятников, принимают участие в торжествах и съемках фильмов о войне. Как Максим продолжает дело своего учителя — в фотогалерее «Известий»