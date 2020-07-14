Прямой эфир

Зал орудий: как собрать «Катюшу» в гараже

У дома Максимы Свеклы можно увидеть целый парк машин времен Великой Отечественной
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Мастер в Новосибирской области делает копии боевой техники времен ВОВ
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Максим Свекла живет в селе Большой Оеш Новосибирской области и занимается не совсем обычным делом — мастерит полноразмерные копии боевой техники времен Великой Отечественной войны. Начиналось его увлечение в 2000-х с помощи тестю Вячеславу Веревочкину, который посвятил боевым машинам всю свою жизнь. Созданные мастером копии стали частью экспозиций многих российских музеев, они используются в качестве памятников, принимают участие в торжествах и съемках фильмов о войне. Как Максим продолжает дело своего учителя — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Мастер в Новосибирской области делает копии боевой техники времен ВОВ
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Копии боевых машин стоят прямо возле дома Максима
На весь экран
Мастер в Новосибирской области делает копии боевой техники времен ВОВ
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Когда-то с тестем они собирали машины из старых холодильников. Потом оборудовали серьезную мастерскую, начали закупать листовое железо, привозили домой списанную боевую технику, искали чертежи...
На весь экран
Мастер в Новосибирской области делает копии боевой техники времен ВОВ
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Сейчас Максим продолжает это дело вместе со своим сыном
На весь экран
Мастер в Новосибирской области делает копии боевой техники времен ВОВ
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Чертеж боевой машины «Катюша»
На весь экран
Мастер в Новосибирской области делает копии боевой техники времен ВОВ
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Максим и его сын Вячеслав в своем гараже мастерят копию «Катюши»
На весь экран
Мастер в Новосибирской области делает копии боевой техники времен ВОВ
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Мастер особенно горд тем, что ему удалось раздобыть некоторые детали боевой машины: часть кабины и крылья нашли в подмосковном лесу
На весь экран
Мастер в Новосибирской области делает копии боевой техники времен ВОВ
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Воссозданием внутренних интерьеров мастер не занимается — слишком долго и дорого. Если только поступит особый заказ
На весь экран
Мастер в Новосибирской области делает копии боевой техники времен ВОВ
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
«Катюша» готова, можно садиться за руль
На весь экран
Мастер в Новосибирской области делает копии боевой техники времен ВОВ
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Погрузка машины в грузовой автомобиль
На весь экран
Мастер в Новосибирской области делает копии боевой техники времен ВОВ
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Максим работает над копией танка Т-34-76
На весь экран
Мастер в Новосибирской области делает копии боевой техники времен ВОВ
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Он отмечает, что добивается лишь внешнего сходства копии с оригиналом
На весь экран
Мастер в Новосибирской области делает копии боевой техники времен ВОВ
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Оригинальных двигателей к такой технике уже не найдешь
На весь экран
Мастер в Новосибирской области делает копии боевой техники времен ВОВ
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Зато, имея на руках чертежи, можно сварить внешний корпус, который будет практически неотличим от настоящего
На весь экран
Мастер в Новосибирской области делает копии боевой техники времен ВОВ
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
И покрасить в оригинальные цвета
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020