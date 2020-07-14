Зал орудий: как собрать «Катюшу» в гараже

Максим Свекла живет в селе Большой Оеш Новосибирской области и занимается не совсем обычным делом — мастерит полноразмерные копии боевой техники времен Великой Отечественной войны. Начиналось его увлечение в 2000-х с помощи тестю Вячеславу Веревочкину, который посвятил боевым машинам всю свою жизнь. Созданные мастером копии стали частью экспозиций многих российских музеев, они используются в качестве памятников, принимают участие в торжествах и съемках фильмов о войне. Как Максим продолжает дело своего учителя — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Копии боевых машин стоят прямо возле дома Максима
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Когда-то с тестем они собирали машины из старых холодильников. Потом оборудовали серьезную мастерскую, начали закупать листовое железо, привозили домой списанную боевую технику, искали чертежи...
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Сейчас Максим продолжает это дело вместе со своим сыном
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Чертеж боевой машины «Катюша»
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Максим и его сын Вячеслав в своем гараже мастерят копию «Катюши»
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Мастер особенно горд тем, что ему удалось раздобыть некоторые детали боевой машины: часть кабины и крылья нашли в подмосковном лесу
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Воссозданием внутренних интерьеров мастер не занимается — слишком долго и дорого. Если только поступит особый заказ
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
«Катюша» готова, можно садиться за руль
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Погрузка машины в грузовой автомобиль
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Максим работает над копией танка Т-34-76
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Он отмечает, что добивается лишь внешнего сходства копии с оригиналом
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Оригинальных двигателей к такой технике уже не найдешь
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Зато, имея на руках чертежи, можно сварить внешний корпус, который будет практически неотличим от настоящего
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