Морской змей: у берегов Крыма найдена легендарная «Аэрокобра»

Кавалер орденов Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды Федор Шикунов у своей «Аэрокобры». Одержавший 21 победу в воздухе ас погиб в марте 1945 года; в 1996 году ему посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации