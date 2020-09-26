Морской змей: у берегов Крыма найдена легендарная «Аэрокобра»

В Крыму завершена операция по подъему с морского дна истребителя «Аэрокобра», потерпевшего аварию в 1945 году. Подробности в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Corbis
Фронтовой истребитель Белл П-39 «Аэрокобра» выпускался в США и поставлялся в СССР по ленд-лизу. На таких самолетах сражались знаменитые асы Александр Покрышкин, Амет-Хан Султан, Федор Шикунов и другие летчики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Самолет, обнаруженный у берегов Крыма, потерпел аварию в июле 1945 года при тренировочном полете
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Как удалось выяснить, пилотировал машину младший лейтенант Владимир Шишкин. Летчику удалось приводнить самолет и вплавь добраться до берега
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В операции по подъему самолета участвовали пять водолазов, работавших посменно
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Фото: soviet-aces-1936-53.ru
Кавалер орденов Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды Федор Шикунов у своей «Аэрокобры». Одержавший 21 победу в воздухе ас погиб в марте 1945 года; в 1996 году ему посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Во время Великой Отечественной «Аэрокобра» благодаря мощному вооружению и защищавшему пилота с тыла мотору получила высокую оценку советских асов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
После подъема самолет будет обработан специальным антикоррозийным раствором и передан на хранение в один из музеев Крыма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Пролежавший 75 лет на морском дне самолет, по оценке экспертов, сохранился достаточно хорошо
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
По номерам на деталях удалось установить, что самолет воевал в составе 11-го гвардейского истребительного полка, обеспечивавшего безопасность во время Ялтинской конференции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Самолет лежал на глубине 8 м примерно в километре от берега
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Фюзеляж, двигатель и вооружение, конечно, покрыты водорослями, но будут восстановлены реставраторами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
У поднятого самолета хорошо сохранились покрышки шасси, части обшивки и внутреннее оборудование кокпита
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