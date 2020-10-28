В РФ анонсировали клинические испытания препарата от рака на основе осповакцины

В России клинические испытания препарата от рака молочной железы на основе осповакцины стартуют в начале 2021 года. Об этом в среду, 28 октября, сообщил заместитель директора Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН Владимир Рихтер.

«В сентябре мы подали в Минздрав пакет документов на получение разрешения для проведения первой стадии испытаний. Нам обещают, что в декабре мы должны получить разрешение, и примерно в феврале мы надеемся, что клинические испытания стартуют», — цитирует его ТАСС.

Испытания будут проходить в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге, добавил он. Производством препарата займется новосибирская компания «Вектор-Биальгам».

Препарат, разработанный специалистами ИХБФМ СО РАН и центра «Вектор», представляет собой вирус, в основу которого легла осповакцина, обладающая высокой онколитической активностью. Как объяснил Рихтер, ученые вырезали из генома осповакцины два гена, тем самым сделав его менее опасным, а затем добавили к нему два других гена, усилив его онколитическую активность. Этот препарат уже прошел доклинические испытания против рака молочной железы.

В ноябре прошлого года Рихтер сообщал, что новосибирские ученые в 2020 году проведут клинические испытания разработанного ими комбинированного препарата для борьбы с онкологическими заболеваниями. Тогда стало известно, что препарат уже прошел доклинические испытания, однако процесс замедлился из-за проблем с финансированием.