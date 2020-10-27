Нурмагомедов вернулся в Дагестан после боя с Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан после победы, одержанной 24 октября над американцем Джастином Гэтжи в главном поединке вечера UFC 254 в Абу-Даби. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В аэропорту Нурмагомедова встретили журналисты, поклонники и глава минспорта Дагестана Магомед Магомедов.

24 октября Нурмагомедов во втором раунде боя с американским бойцом Джастином Гэтжи удушающим приемом победил его и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Позднее Гэтжи назвал своего соперника величайшим бойцом.

Поединок Нурмагомедов посвятил отцу и объявил о завершении карьеры. Позднее спортсмен заявил о намерении стать тренером.

С победой россиянина поздравили ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду и футбольный клуб «Анжи».

Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.